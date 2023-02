La cariñosa felicitación de Lucero para Mijares por su cumpleaños: 'Que seas feliz en todo momento'

Aunque en el pasado protagonizaron un mediático divorcio, el tiempo ha hecho que Lucero y Mijares hayan finiquitado ese capítulo de sus vidas de la mejor manera, pues ahora ambos presumen de tener una relación de lo más cercana, basada en el amor que ambos tiene por sus hijos. Algo que quedó en claro durante la reciente celebración de cumpleaños del cantante, una oportunidad en la que Lucero le hizo llegar una cariñosa felicitación a su colega y compañero de gira, deseando lo mejor para el artista y mostrándose orgullosa de sus logros como cantante e ilusionada por continuar compartiendo el escenario con él.

A través de su perfil de Instagram, Lucero compartió una linda fotografía en la que se le puede muy bien acompañada de Mijares, ambos de lo más sonrientes mientras conceden una entrevista a ¡HOLA! TV. Al pie de la imagen, Lucero dedicó unas lindas palabras para su exesposo, en las que hizo gala del gran cariño que prevalece entre ellos, a pesar del tiempo y de las experiencias en el pasado, deseando siempre lo mejor para el intérprete de Baño de Mujeres. “¡Feliz cumpleaños Manuelitoooooo! Te deseo salud, felicidad, bienestar, abundancia, paz y que seas feliz en todo momento”, expresó la artista.

La intérprete continuó con su mensaje de felicitación, reconociendo la trayectoria de Mijares sobre los escenarios, mostrándose de lo más emocionada por tener la oportunidad de poder trabajar de su mano a lo largo de la gira que ambos encabezan, la cual lleva por nombre Hasta que se nos hizo. “Que sea un año increíble, ¡vamos por muchos shows más! Felicidades también por tus impecables 37 años de carrera, ¡a vivir!”, agregó Lucero conmovida.

Por supuesto, quien no podía quedarse atrás en esta celebración fue la hija del cantante, Lucero Mijares, quien le dedicó la felicitación más divertida a su padre. A través de un video, en el que se podía ver al intérprete y a si hija de lo más sonrientes, usando un filtro en el que ambos salen maquillados al puro estilo drag, padre e hija aparecen cantando el Happy Birthday. Complementando este video, la jovencita, que recientemente cumplió 18 años, escribió un mensaje para su papá en el que expresó: “@Oficialmijares. ¡Feliz cumple! Que siempre seas muy feliz. Te amo”. Cabe resaltar, que en el video, Lucerito también felicitó a su padre, pues casi al finalizar la grabación, la cantante le comenta al cumpleañero: “Papi, muchas felicidades, te queremos mucho y que la pases muy bien”, conmovido, el cantante le respondió: “Gracias baby”.

Los ex mejor avenidos

Han pasado más de diez años desde que Lucero y Mijares decidieron concluir su matrimonio, sin embargo; eso no marcó el final de su relación, sino más bien una transformación de la misma. La expareja no tiene ningún problema con trabajar de manera conjunta en diversos proyectos profesionales, así como compartir juntos con sus hijos. Ambos cantantes han admitido ser muy buenos amigos, algo de lo que incluso sus compañeros han sido testigos. El año pasado, el intérprete reveló lo que a su parecer ha favorecido la buena convivencia con su ex. "Yo creo que la naturalidad de la relación que llevamos, nos llevamos bien, nos caemos bien...", comentó el cantante en declaraciones difundidas por el programa De Primera Mano. En aquella oportunidad, también destacó lo importante ha sido para ellos como amigos y colegas, estar unidos por el amor a sus hijos en común, Lucerito y José Manuel. "Nos arropamos mucho con los hijos", agregó. "Vivimos cerca, o sea, (somos) vecinos, por cierto, creo que muy cerca", dijo entonces bromista.

