‘Este bebé es la sorpresa más inesperada’, Ximena Navarrete sobre la próxima llegada de su segundo hijo

La cuenta regresiva para que Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares reciban a su segundo hijo ha comenzado. En medio de la dulce espera, la exMiss Universo participó como invitada en el podcast La Capitana, conducido por Sandra de la Vega, a quien le contó cómo fue el momento en el que se enteró que estaba embarazada nuevamente. A través de un Zoom, la tapatía se enlazó hasta Sevilla para charlar con la esposa de Andrés Guardado con quien compartió varios detalles de la gran sorpresa que representó para ella este embarazo, luego del largo proceso al que se sometió para tener a su primogénita, Ximena, a través de un In Vitro.

Ximena comenzó esta plática recordando el duro golpe que tuvo que enfrentar, tras la pérdida de su primer embarazo: “Quedé embarazada naturalmente, muy rápido, al segundo intento, cuando ya estábamos planeando tener un bebé. Perdimos ese bebé cuando tenía 15 semanas de embarazo, fue súper duro, muy triste, porque cuando te embarazas por primera vez no tienes razones para pensar que algo debería salir mal o algo podría salir mal”, confesó la exreina de belleza. Tras aquel doloroso episodio, Ximena y Juan Carlos decidieron intentarlo de nuevo; sin embargo, después de casi dos años, sin éxito, ella recibió un diagnóstico que los llevó a intentar a través de un tratamiento In Vitro: “La reserva ovárica la tengo muy disminuida”.

Aunque Ximena está feliz con su primogénita, reconoce que el proceso para tenerla en los brazos fue muy duro: “Estoy feliz con esa gordita, es una niña muy fácil, ha dormido bien desde el principio, come súper bien, le metí alimentos, de todos, desde los seis meses, muy pronto me dejó de pedir de comer en la noche, dormía toda la noche, me ha tocado una bebé muy buena, es una gran bendición para mí, me costó muchísimo trabajo tenerla… bueno crearla y estoy muy agradecida por mi niña”, reconoció Navarrete. Fue debido a la baja reserva ovárica que, luego de tener a Ximena, decidió comenzar un nuevo tratamiento, para buscar un segundo hijo; sin embargo, la vida la sorprendió al quedar embarazada de manera natural.

Justo cuando la tapatía había planeado todo para comenzar por el proceso, se enteró de que estaba embarazada: “Yo dejé la lactancia de Xime, hablé con mi médico… y ¡qué embarazada!”, recordó divertida la exMiss Universo, quien compartió que, en ese momento, no daba crédito de lo que estaba pasando: “Quedé embarazada antes de lo que pensaba. No estábamos haciendo nada para cuidarnos, porque yo estaba por empezar un tratamiento, estaba en lactancia, entonces, no le vi necesidad después de estar tantos años tratando sin éxito, yo dije: ‘Aquí no hay manera’, pero, la vida nos sorprendió. Este bebé es la sorpresa más inesperada y grande, porque nunca me lo imaginé”, reconoció.

¿Cuándo llegará su segundo hijo?

Aunque tener otro hijo era uno de sus anhelos más grandes, admitió que la noticia de su embarazo fue muy impactante: “Estaba en shock, no entendía lo que estaba pasando, me hice una prueba, volteaba a ver a Xime y tenía 7 meses cuando me enteré que estaba embarazada, o sea, todavía mini”, recordó. Según le comentó su médico, el 20% de las pacientes que se realizan un tratamiento In Vitro exitoso, consiguen embarazarse de manera natural después. Por último, Ximena contó que espera a su bebé para la primavera de este año: “Estoy por cumplir las 30 semanas, el bebé, si Dios quiere, nacerá a finales de marzo. Voy a tener cesárea, porque mi primer parto fue cesárea, entonces, al ser tan reciente, creemos que lo mejor es programar el día para que todo esté tranquilo bien”, finalizó.