Salma Hayek revela que tenía miedo de casarse con François-Henri Pinault

Aunque en la actualidad Salma Hayek y François-Henri Pinault han formado un sólido matrimonio y una hermosa familia al lado de su hija Valentina Paloma y de los hijos mayores del magnate francés, la actriz confesó que todo eso pudo no haber pasado debido al miedo que ella sentía respecto al matrimonio. Y es que a pesar de que estaba muy enamorada de su ahora esposo al momento de comprometerse, la interprete sentía que al casarse las cosas iban a ser totalmente diferentes, por lo que se resistía a darle el ‘Sí, acepto’ a François-Henri. Es por eso que la familia de la intérprete tuvo que intervenir y prácticamente obligarla a casarse con el empresario.

Así lo reveló Salma durante una reciente entrevista con Glamour, en la que con total sinceridad habló de cómo fue su boda con el padre de su única hija, la cual se llevó a cabo justo el día de San Valentín de 2009 y de la forma en la que prácticamente fue llevada a engaños a un juzgado para que sin pensarlo de más, se convirtiera en la señora de Pinault. “Simplemente me llevaron a la corte”, recordó la actriz. “Mis padres, mi hermano, todos me estaban atacando. Tenía fobia a lo del matrimonio”, compartió. Salma ahondó más en el tema y reveló que cuando llegó al juzgado, ella no tenía idea de lo que estaba sucediendo, pero que una vez ahí, no tuvo otra opción que acceder a casarse. "Ni siquiera sabía que me casaría ese día… Fue como una intervención”, comentó la intérprete.

Finalmente, la estrella de la más reciente entrega de la saga Magic Mike relató qué fue lo que sucedió tras su boda en el juzgado, dejando en claro que, para esas alturas, la idea de arrepentirse ya no era una opción, pues todo estaba hecho. “Luego, hubo un almuerzo en la casa de sus padres. Mi suegra, que es la persona con más gusto cuando se trata de ser anfitriona, ya había estado preparando el almuerzo. No tuve elección”, agregó la hermosa mexicana, quien recientemente celebró 13 años de matrimonio con el magnate de origen francés.

Un compromiso poco convencional

Aunque Salma y François-Henri presumen de tener un sólido matrimonio, todo parece indicar que para el empresario no fue nada fácil conquistar a la nominada al Oscar, pues el magnate tuvo que proponerle matrimonio a la intérprete en más de una ocasión. “Hay que vencer el miedo para sentirse libre y descubrir tus puntos fuertes. Yo antes tenía fobia a las serpientes y ahí me tienes, bailando con mi mayor temor en Abierto hasta el amanecer. Me daba miedo la oscuridad. Y el matrimonio. Y aquí estoy, casada. Aunque me da vergüenza reconocer cuántas veces me lo tuvo que preguntar. ¡Tres veces! Ese ha sido el mayor temor que he superado", admitió Salma durante una entrevista al periódico español El País en 2015.

Como recompensa por enfrentar uno de sus más grandes miedos, la veracruzana encontró al amor en el empresario al amor de su vida, admitiendo en esa misma entrevista que su relación la hace sentir completa y, juntos, han creado un hogar alegre, amoroso y tranquilo. #Vivo con el amor de mi vida, un hombre maravilloso, seguro de sí mismo y feminista, al que le gustan las mujeres fuertes y que además sabe cuidarme. Porque somos muchas las mujeres fuertes, con poder y determinación que cuando llegamos a casa nos gusta contar con alguien que nos cuide y tome las riendas", expresó.

