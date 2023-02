'Te amamos', Michelle Salas comparte nuevos vistazos del cumpleaños de Stephanie Salas

En el amor, todo guarda equilibrio para Stephanie Salas, ilusionada por su noviazgo con Humberto Zurita, con quien además comparte créditos en la puesta en escena Papito Querido. Fue debido a la gira de teatro que ahora realizan, y que incluye fechas por varias ciudades de México, que la intérprete celebró su pasado cumpleaños lejos de casa, aunque acompañada por su novio y sus hijas, Michelle Salas y Camila Valero, quienes viajaron hasta Tijuana para celebrar a su mamá como lo merece. A unos días del íntimo festejo, Michelle ha revelado nuevas imágenes de ese especial momento familiar, dedicando un emotivo mensaje a la actriz, quien se dejó consentir por los suyos en su nueva vuelta al sol.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Tras haber dado una sorpresa a Stephanie en el backstage de la obra, llevando un ramo de flores a su mamá, Michelle mostró de qué manera continuaron el festejo. Ella y los suyos realizaron una escapada al Valle de Guadalupe, en Ensenada, en donde tuvieron la oportunidad de brindar con copas de vino en mano y degustar una exquisita cena de mariscos. Stephanie no cabía de la emoción, pues además apagó las velitas de su pastel y recibió los aplausos y las felicitaciones de sus seres queridos, según dejó ver la experta en moda en un breve clip que publicó en sus historias de Instagram. “Por una infinidad de años más celebrando tu vida. Por verte siempre sonreír. Te amamos @stephaniesalasoficial”, escribió la joven.

VER GALERÍA

Con el corazón en la mano, Michelle cantó el Happy Birthday a su mamá y capturó con su cámara uno de los instantes más románticos de la velada, cuando Humberto felicitó con un abrazo y un beso a Stephanie, haciendo evidente la gran complicidad que los mantiene unidos. Del mismo modo, Camila Valero presumió algunas instantáneas de esta celebración, sin olvidar incluir el breve clip en el que se observa a Stephanie soplar la velita de otro pastel mientras Humberto le da un beso y posa con ella para la lente de lo más romántico. “¡Amor! El mejor cumpleaños por siempre. Te amo”, dijo la intérprete en la publicación, misma que replicó en su cuenta de Instagram.

VER GALERÍA

Sin duda, este ha sido uno de los momentos más plenos para Stephanie y su familia, testigos de la nueva relación sentimental que la tiene muy ilusionada. Michelle ha sido muy cómplice de los novios, al igual que Camila, por lo que en esta escapada tan especial las jóvenes no podían dejar de compartir vistazos de lo bien que la pasaron. Por supuesto, Michelle además mostró los elegantes looks elegidos para el festejo, coordinadas con Stephanie, quien al igual que sus hijas es fiel amante de la moda. Aunque Humberto trató de ser más discreto en sus publicaciones, sí subió a sus historias en Instagram un video de la locación elegida para la celebración, misma en la que felicitó a su novia.

Felices de la convivencia entre sus hijos

El Valle de Guadalupe es uno de los sitos más especiales para Humberto Zurita y Stephanie Salas. Meses atrás ahí mismo festejaron el cumpleaños de Zurita, quien relató feliz cómo fue que durante ese encuentro sus respectivos hijos pudieron convivir. “La primera vez que nos juntamos era mi cumpleaños, Sebastián me organizó una cosa en el Valle de Guadalupe y me dijo: ‘Va a venir Stephanie, me imagino, y va a venir Michelle también y también va Camila’. Y Emiliano no, porque Emiliano ya tiene siete meses en Islas Canarias haciendo una serie. Así de fácil compartimos la vida…”, contó durante la rueda de prensa con motivo del estreno de la puesta en escena de Papito Querido.

VER GALERÍA