Galilea Montijo revela que no será parte de Pequeños Gigantes: 'No me han dicho nada'

Sin duda alguna, Galilea Montijo se ha consolidado como una de las presentadoras más solicitadas en el mundo de la televisión mexicana. Y es que además de ser una de las conductoras titulares del programa Hoy, ha sido parte importante de algunos otros proyectos de Televisa. Uno de ellos es el reality show Pequeños Gigantes, del cual ha sido la presentadora durante cuatro temporadas y uno de los programas que más éxito le ha dado. Sin embargo, todo parece indicar que para la nueva temporada de este show de talento infantil, la cual ya se encuentra en desarrollo, Galilea no ha sido requerida, pues incluso se sabe que el nuevo presentador será Adal Ramones. Algo que la misma conductora ha confirmado durante un reciente encuentro con la prensa, en el que se ha referido a esta situación.

Abierta siempre a compartir los detalles de lo que sucede en su carrera, Galilea respondió a los cuestionamientos de la prensa en torno a los proyectos que tiene a futuro dentro de Televisa, sorprendiendo al revelar que en esta nueva temporada no estará en Pequeños Gigantes. “El de los niños (Pequeños Gigantes) lo va a conducir Adal Ramones, a mí no me han dicho nada. Para los (programas) que arrancaron ya no estuve. No sé nada”, compartió la también actriz con total sinceridad, en declaraciones que dio a distintos reporteros y que fueron publicadas en el canal de YouTube de Edén Dorantes, dejando en claro cuál sería el proyecto en el que sí le encantaría ser tomada en cuenta para este año. "Si me preguntan en La máscara (¿Quién es la máscara?), sí me encantaría repetir”, agregó Montijo de lo más emocionada, asegurando que incluso ya se acercó al productor del show para hacerle saber que está interesada en volver a participar.

Por otro lado, Galilea también habló de la forma en la que han cambiado las cosas al interior de Televisa y de como ciertos privilegios también se han transformado, como en el caso de las exclusivas. “Están cambiando las cosas en los medios de comunicación", detalló. “Antes las exclusividades eran larguísimas, hoy en día las exclusividades, casi, casi, las estamos haciendo por año”, agregó, dejando entrever que ella es una de los talentos exclusivos de Televisa, pues detalló, que ella ha firmado por lo que resta del año con la empresa.

¿Estaría dispuesta a dejar Televisa?

Para Galilea Montijo formar parte de una empresa tan importante ha sido todo un privilegio, por lo que en la actualidad, no se ve trabajando fuera de la televisora, aunque reconoció que es una realidad el hecho de que en cualquier momento puedan prescindir de sus servicios. “Siempre lo he dicho, voy a estar muy agradecida siempre con la empresa. Y en el momento que ellos me digan 'ya no te necesito', porque también eso puede suceder, te vas a donde te den trabajo. Pero no me veo en otro lugar. Si me preguntan '¿te ves en otro lugar?'; no veo en otro lugar que sea Televisa”, señaló.

Por otro lado, Galilea también dejó en claro lo mucho que disfruta hacer su trabajo, por lo que si se llegara dar el caso de que la mandaran a trabajar a otro país, ella feliz aceptaría, “Si en Televisa el día de mañana, por esta fusión Televisa-Univisión, me dicen 'oye, te necesitamos allá' (en Estados Unidos), agarro mis chivas y me voy para allá feliz de la vida. Porque amo donde me pongan y lo disfruto", continuó. “También después de tantos años en el programa Hoy sería muy difícil para mí dejarlo, pero entiendo qué hay ciclos y cosas que tienen que terminar, pero hasta el momento no. Tengo contrato de aquí a diciembre", agregó.

