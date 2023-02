¿Se presentó Ana María Alvarado a trabajar al programa de Maxine Woodside?

Hace una semana, Ana María Alvarado y Maxine Woodside se vieron envueltas en un cruce de declaraciones, luego de que la también presentadora del programa Sale el Sol revelara que Maxine había prescindido de sus labores dentro del programa radiofónico Todo para la Mujer, a pesar de haber compartido este espacio por más de 32 años. Algo que la locutora no tardó en desmentir, asegurando que la periodista aún conservaba su lugar dentro del programa y que de hecho, esperaban que se presentara a trabajar el siguiente martes, día en el que Ana María solía participar en el show. Sin embargo, Alvarado no acudió al llamado de Maxine, manteniéndose firme en su postura de reclamar sus derechos correspondientes al haber sido despedida de su empleo. Tal y como lo mencionó en un nuevo video que ha publicado en su canal de Youtube, en el que habló del por qué no se presentó en el programa.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

En su video, Ana María se encargó de recalcar que, pese a que Maxine ha insistido públicamente en que su lugar dentro del programa sigue siendo fundamental, las acciones de la locutora le han dejado en claro que la situación es distinta. “Es un hecho que no me presenté. Hoy se supone que debería estar en el programa de Maxine, es la primera semana en 32 años que no voy a pisar una cabina. Yo había dicho que no iba a estar, sin embargo, Maxine dijo que ahí estaba mi silla, misma que ya está ocupada por alguien más, entonces no me esperaban”, expresó Alvarado.

Por otro lado, la presentadora también reveló que, hasta el momento, no ha recibido ningún tipo de pago por el trabajo desempeñado en el programa hasta hace una semana, algo que Ana María Alvarado ha interpretado como una señal de que la relación laboral con Maxine efectivamente ha terminado. "Pero además de que no me esperaban, resulta que hoy es 7 de febrero y hasta el día de hoy no me han pagado. No sé si es burla, mala voluntad o mala fe, pero ¿para qué hizo un video diciendo 'aquí está tu silla' si ni siquiera me pagan un trabajo que ya hice?”, expresó. "Yo estoy actuando de buena fe, pero quiero dejar claro de cómo son las cosas. El mes de enero que trabajé completo no me ha sido pagado hasta el día de hoy. Ahí se ve que no hay buena voluntad", recalcó Ana María.

VER GALERÍA

Finalmente, la periodista se mostró un tanto decepcionada por la forma en la que terminó su relación con Maxine, con quien además de haber formado una relación laboral de más de 32 años, también mantenía una cercana amistad, que desafortunadamente se ha visto rota a raíz de esta situación. “Yo quería terminar con un final decente, por la derecha. Hoy le paso el balón a Maxine o a Fernando Iriarte (su hijo), para que me respondan, me citen en algún lugar y podamos llegar a alguna conciliación. Si no hay respuesta, ya les diré los siguientes pasos”, puntualizó.

¿Qué dijo Maxine ante su ausencia?

Durante la emisión de este martes del programa Todo para la Mujer, que también se transmite a través del canal de televisión de Radiofórmula, Maxine Woodside se refirió a la complicada situación que enfrenta con Ana María Alvarado, haciendo evidente la ausencia de la periodista en el show, a pesar del llamado público que la locutora le hizo a su excolaboradora. “Estamos esperando a ‘Anita la más bonita’ que debe venir corriendo de Sale el sol. Ahí está la silla, la estamos esperando", reiteró la presentadora, mientras la cámara del programa enfocaba la silla vacía de Ana María.

VER GALERÍA