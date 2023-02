Sofía Castro expresa su respaldo a Pablo Lyle y a su esposa, Ana Araujo: 'Voy a estar con él siempre'

Luego de la sentencia que recibió Pablo Lyle, quien tendrá que permanecer cinco años en prisión en la ciudad de Miami, tras el altercado vial en el que se involucró en 2019, varios famosos han volcado su apoyo hacia el actor. Sofía Castro, quien mantiene un lazo afectivo con el intérprete desde que años atrás fue madrina de bautizo de su hijo Mauro, abrió su corazón sobre la actual situación por la que atraviesa su amigo, a quien además considera un hermano. Ella fue puntual con su postura, siendo además muy empática con la circunstancia, segura de que nunca se apartará de Lyle y de que en el momento más adecuado incluso podría visitarlo. Mientras tanto, trata de mantenerse al margen de comentarios, pues asegura que lo más importante es procurar el respeto ante tales acontecimientos.

Amable como suele ser en sus charlas con la prensa, Sofía habló de cómo se encuentra tras darse a conocer la sentencia de Lyle. Así mismo, reveló la razón por la que no pudo estar presente en la corte el día en que se dio lectura a la sentencia, esto el pasado 3 de febrero. “Como se los dije ese día, y justo ese día no tenía muchas ganas de hablar porque estábamos viviendo un momento muy fuerte. Yo por un tema personal no pude asistir a la sentencia, pero lo mismo que siempre he dicho, y lo voy a decir siempre; Pablo es mi hermano y lo voy a apoyar sobre todas las cosas y siempre voy a estar con él…”, explicó ante las cámaras, declaraciones retomadas por el periodista de espectáculos Edén Dorantes para su canal en YouTube.

En ese espacio, Sofía puso de frente la calidad humana de Pablo, y expuso el porqué de no ahondar en detalles al ser cuestionada en torno a este tema, el cual ha acaparado el interés mediático desde hace ya casi cuatro años. “Yo sé el gran hombre y el gran ser humano que es, por lo mismo no me gusta como comentar porque es un tema delicado por los dos lados. Fue una desgracia lo que pasó, pero Pablo sabe, y toda su familia sabe que yo estoy con él al cien por ciento…”, dijo durante la charla, expresando su empatía no solo por Lyle, sino también por la familia del fallecido Juan Ricardo Hernández. “Fue una desgracia, literal, fue una tragedia pues de las dos partes es un tema súper difícil, pero desde que pasó lo del accidente hace casi cuatro años, mi postura ha sido siempre la misma, estar con él, para él y para su familia…”, dijo.

¿Visitará a Pablo en prisión?

Mientras transcurre el tiempo de la condena que Pablo Lyle deberá cubrir en la cárcel, sus familiares y amigos están listos para visitarlo, así lo dejó ver Sofía, quien respondió directa al ser cuestionada sobre si en algún momento buscará reunirse con él. “Claro que sí, la verdad es que yo nunca lo voy a dejar. Creo que los amigos se demuestran más en las malas que en las buenas y Pablo sabe que voy a estar con él siempre…”, dijo la actriz ante los reporteros, instante en el que además reiteró la importancia de ser empático. “Fue una tragedia por parte de Pablo y fue una tragedia por parte del señor que falleció. Creo que en cualquier situación tienes que ser muy empático”.

Aunque Sofía no reveló si ya pudo mantener comunicación con Ana Araujo, esposa de Lyle, sí fue clara al manifestar el apoyo incondicional que desea brindarle a la emprendedora. “No quiero compartir ningún tipo de detalle por respeto a la familia… Ella sabe que cuenta conmigo para siempre…”, dijo. Por supuesto, también citó las palabras que Araujo dijo en la corte, para referirse de esa manera Pablo. “Como lo dijo Ana, esta acción no lo define a él como persona, entonces creo que, como seres humanos, tenemos que ser más empáticos en cualquier situación porque nunca sabes si te puede pasar a ti…”, explicó.

