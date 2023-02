El orgullo de Claudia Álvarez al ser parte del debut como director de Billy Rovzar

Sin duda alguna, Claudia Álvarez y Billy Rovzar han formado un gran equipo, tanto en lo familiar como en lo personal, consolidando su relación paso a paso y de la mano de sus tres hijos, quienes sin duda son lo más importante para ellos. De hecho, esa complicidad que tanto los ha caracterizado ha traspasado las barreras de su intimidad y ahora se hace presente en el terreno profesional, pues Billy finalmente se ha animado a hacer su debut como director. Una oportunidad en la que se ha hecho acompañar de Claudia, quien no podría estar más emocionada de ser parte de esta nueva etapa profesional del padre de sus pequeños, mostrándose orgullosa de lo que el cineasta ha logrado, pues además ha sido ella la protagonista de la primera escena que Rovzar ha dirigido, por lo que su debut ha sido doblemente significativo.

Así lo ha dejado en claro la actriz en sus historias de Instagram, en donde compartió una fotografía en la que aparecía al lado de su esposo, posando de lo más felices desde el auto, mientras se dirigían a su primera locación, durante las primeras horas de este martes 7 de enero. Sobre la imagen, Claudia escribió unas palabras dedicadas a Billy, mostrándose orgullosa de todo lo que el ahora director ha logrado con trabajo y dedicación. “Hoy es el primer día de director de este hombre ¡tan talentoso! Es un honor para mí actuar ¡en tu primera escena! Te amo y estoy muy orgullosa por este logro que estoy segura te llevará a lugares ¡donde tu creatividad no tendrá límites!”, expresó la intérprete emocionada.

Por otro lado, a lo largo del día, Claudia compartió en sus redes sociales detalles de su primer día como actriz dirigida por Billy, así como detalles de esta primera escena, la cual según se puede observar, se grabó en un centro comercial. Orgullosa de Billy, Álvarez nuevamente publicó una nueva fotografía en la que se dejó ver ya en pleno día grabación al lado del fundador de la casa productora Lemon Films. “Con mi director hermoso”, expresó la intérprete al compartir la fotografía en la que se le puede ver besando en la mejilla a su marido.

Claudia Álvarez, la fan número 1 de Billy

Además del amor que siente Claudia por Billy Rovzar, la intérprete no podría estar más orgullosa de los logros de su esposo a nivel profesional. Algo de lo que habló durante una charla que sostuvo con Karla Díaz para su programa Pinky Promise, en donde se deshizo en halagos hacia el padre de sus tres hijos. “Lo mejor es que lo admiro, es la personas que más admiro en el mundo, es una persona que conecta mente con alma de una forma increíble, es un hombre culto, es un hombre que todo el tiempo está estudiando, trabajando, en verdad me hace crecer a mí como persona, me tiene una paciencia de ángel y así me la puedo pasar todo el programa hablando de él, porque es verdad”, compartió en aquella ocasión.

Por otro lado, al ser cuestionada por las cosas que menos le gustan de su matrimonio con el productor, la actriz se tomó un instante para poder responder para después expresó: “Lo peor de estar casa con él… no sé”, comentó sonriente. Sin embargo, después recapacitó y agregó: “Algo que no me gusta mucho es que es workaholic, trabaja como loco”, dijo entre risas.

