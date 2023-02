La divertida felicitación de cumpleaños de Lucero Mijares a su papá

Fue hace justo cinco años cuando, como regalo por el cumpleaños número 60 de Manuel Mijares, su hija, Lucero Mijares, salió del anonimato en el que vivió su infancia para obsequiarle a su papá la grabación del dueto Vencer al Amor, una canción que se convirtió en la primera colaboración musical de la joven. Ahora que se ha convertido en toda una estrella por su talento musical, la hija menor del cantante le dedicó una divertida felicitación de cumpleaños al intérprete de El privilegio de amar quien, este 7 de febrero, celebra sus 65 años de edad. Siempre cómplices, para felicitar al cumpleañero, Lucerito compartió un clip en el que aparece junto a su papá usando un divertido filtro en el que las pestañas y el labial rosa acaparan toda la atención.

En el clip, padre e hija aparecen cantando el Happy Birthday, para complementar esta felicitación, la joven cantante escribió: “@Oficialmijares. ¡Feliz cumple! Que siempre seas muy feliz. Te amo”. Al finalizar el video, Lucero Mijares le comenta al cumpleañero: “Papi, muchas felicidades, te queremos mucho y que la pases muy bien”, conmovido, el cantante le respondió: “Gracias baby”. A través de su feed en Instagram, el festejado compartió dos videos, uno de ellos en el que agradece a sus fans por haber celebrado su lanzamiento como cantante: “Mil gracias a todos por festejar conmigo estos primeros 37 años de carrera. Gracias a todos por sus videos, palabras, felicitaciones y por siempre estar a mi lado. Besos con mucho cariño”, escribió en su perfil.

En otro video, Mijares aprovechó para agradecer, en nombre de su hija Lucero, por las felicitaciones que recibió la joven, el pasado 2 de febrero, por su cumpleaños número 18. En esta publicación, aunque aparece la cantante, ella sólo se limita a saludar a los seguidores de su papá y lanzar una sonrisa a la cámara: “También les queremos agradecer todas las muestras de cariño y sus felicitaciones para @Luceromijares, ¡Qué lindo ver todo su apoyo a nuestra nena! Les mandamos muchísimos besos”, escribió junto al video donde aparece él diciendo: “Quisiera aprovechar a toda la gente, ya que estamos aquí, a todos los fans, a todo el público de Lucerito, familiares, amigos, a mis fans, por todos los mensajes de cariño que le mandaron por su cumpleaños”.

Desde que Lucero Mijares decidió comenzar a abrirse camino en la música, su papá se ha mostrado más abierto a la hora de compartir detalles de su estrecha relación de padre e hija, incluso le confesó a Alberto Peláez, durante una entrevista para el canal de Youtube del periodista, que la única persona a la que le hace caso: “Claro, es la única mujer que me domina, y yo obedezco como debe ser”, comentó divertido el cantante. En aquella conversación, el cantante reiteró que su hija únicamente colaborará con ellos en la música: “No, no, no, no estamos lanzando nada. Ella tiene que acabar su prepa, tiene que seguir con sus clases de canto”, puntualizó. Finalizó reconociendo el gran talento de la joven: “No es que lo diga yo, ella canta mejor que el padre y que la madre, (canta) muy bien”.

Mijares, el fan número uno de su hija

El año pasado, Mijares le contó a Mara Patricia Castañeda que el talento de su hija Lucerito es innegable: “La Beba está cantando muy bonito, fíjate que tiene onda, tiene estilo y tienen ángel. Tiene algo muy combinado, entre mi estilo y el de Lucero. En lo que es oído y sensibilidad musical sí está muy cañona”, admitió. Sobre ese tema, el cantante ya había hablado en entrevista con la cadena Univisión, donde resaltó el don único que posee su hija: “Lucero tiene un sello propio, tendrá algo mío, tendrá algo de Lucero (su madre), pero ella tiene su estilo que poco a poco se va formando con sus clases de canto y con todo. Ni me copia a mí, ni a su mamá y eso es padrísimo, yo siempre he defendido más el talento que la voz”, agregó en aquella ocasión.