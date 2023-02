¿Qué ocurre entre Thalía y Tommy Mottola? Lili Estefan revela que pudo hablar con la pareja

Uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo es el de Thalía y Tommy Mottola, quienes llevan 22 años de casados. A lo largo de este tiempo no solo han sido cómplices en lo sentimental, pues en lo profesional también disfrutan poner en marcha proyectos en común. Desde luego, y como ocurre con cualquier pareja de famosos, no han podido escapar de los rumores, pues recientemente surgieron versiones de una supuesta crisis marital entre ambos, lo que ha encendido las alertas entre los fans de la mexicana. Ante todo lo que ha comenzado a circular, Lili Estefan, quien es muy cercana a los dos, confirmó que ha hablado con ellos, echando por tierra todo lo que se dice y afirmando que se encuentran tranquilos y viviendo felices como siempre.

Fue a través del programa televisivo El Gordo y la Flaca en donde se presentó la nota en la que se habla de este nuevo rumor, el cual muchos afirman tiene que ver con una indiscreción que supuestamente Mottola cometió con una mujer cuarenta años menor que él. Al respecto, Lili se pronunció para poner punto final a esos dichos, revelando cómo se encuentra el matrimonio, con quien pudo comunicarse ante el revuelo que provocó esta situación. “Hoy hablé con ambos, están felices, están contentos, todo está perfecto, todo está espectacular…”, explicó la presentadora de televisión, quien además descartó que la cantante esté dispuesta a hablar públicamente de algo que carece de fundamentos. “No me imagino a Thalía en ningún momento salir a desmentir…”, dijo.

En su intervención, mientras charlaba con su compañero de programa, Raúl de Molina, Lili adjudicó la responsabilidad de estos rumores a un influencer, aunque prefirió no mencionar el nombre de esa persona que, según dice, no es la primera vez que arremete de esta manera en contra de la intérprete de temas como Qué Será de Ti o Equivocada. “Yo creo que aquí lo que está pasando es que vemos la influencia de cómo son estos influencers. No voy a mencionar el nombre de la persona que crea todos estos chismes, pero estoy segura de que mucha gente lo sabe, porque no es el primero que le crean a Thalía. A Thalía le han dicho ya uno sobre Shakira, otro sobre la familia Aguilar, otro sobre prendas que supuestamente se había llevado ella de una joyería en Los Ángeles, recientemente, y esta es la cuarta vez que esta misma persona le crea un chisme…”, dijo puntual la presentadora.

Hasta el momento, ni Thalía ni Tommy se han pronunciado por esta situación, pues además ambos suelen ser muy discretos cuando son cuestionados sobre su vida personal. En sus redes sociales, la cantante solo se ha limitado a compartir contenido relacionado con su trabajo, una dinámica que a diario lleva a cabo con sus fanáticos, quienes disfrutan recordando los años de la mexicana como actriz de telenovelas. En sus últimas publicaciones en Instagram ha mostrado algunas fotos con escenas del melodrama Marimar, el cual ha vuelto a viralizarse gracias a las retransmisiones de la historia en países como México y Colombia.

El aniversario de bodas de Tommy y Thalía

En diciembre de 2022, Thalía y Tommy Mottola celebraron un año más de casados. Como ya es tradición la pareja se dedicó románticos mensajes, recordando ese especial día en que se dieron el “sí, acepto”, en una fastuosa ceremonia que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York. “¡Feliz aniversario, mi amor, @tommymottola! 22 años de amor y complicidad. Mi amor, te amo profundamente, te admiro, celebro tu vida. Amo tu forma de ser, inagotable, creativo, imparable. Amo tu compromiso para con nuestra familia, tu amor por mí…”, escribió la cantante a su esposo. Del mismo modo, el empresario expresó su felicidad. “El mejor día de mi vida. Feliz aniversario a mi único y verdadero amor por siempre. Eres mi reluciente y brillante estrella. Todos los días me traes luz, amor, felicidad, un eterno optimismo y un agradable ‘buenos días’… Te amo tan profundamente en mi alma y será por la eternidad…”, escribió.

