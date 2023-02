Catherine Zeta-Jones, escoltada por su esposo e hijo

Los últimos meses han sido de grandes alegrías para Catherine Zeta-Jones, después del éxito que su serie, Merlina alcanzó a nivel mundial. Su interpretación de Morticia Adams la ha llevado a nuevas generaciones que han quedado encantadas con el talento de la ganadora del Oscar, en la serie protagonizada por Jenna Ortega. Y si en la alfombra roja de aquel proyecto se le pudo ver compartiendo los reflectores con su hijo mayor, Dylan -de 22 años, este fin de semana, la actriz decidió aparecer en la premier de Ant-Man and the Wasp: Quantumania no solamente acompañada del guapo jovencito, sino también de su marido, Michael Douglas, quien participa en esta cinta. A pesar de que es común ver a los actores juntos en algunos eventos, el que aparecieran esta vez con su primogénito ha sido la sensación para sus fanáticos.

A pesar de ser el momento de Michael, los reflectores no pudieron evitar posarse sobre Catherine, quien lució un espectacular vestido strapless en animal print con bordados dorados que dejó ver que se encuentra en su mejor momento. A sus 53 años, la actriz galesa apostó por el dramatismo con un diseño que recurría a una silueta reminiscente de los años 50s, muy al estilo de uno de los vestidos que Audrey Hepburn llevó en los carteles de la cinta Sabrina. En esta ocasión se trató de un diseño que se pudo ver en la colección Pre-Fall 2023 de Carolina Herrera.

A diferencia de su aparición en la premier de Merlina cuando mostró una versión completamente diferente de su estilo, en esta ocasión, Dylan recurrió a una combinación más sencilla, con un traje azul marino que iba a juego con el de su padre. El toque diferente venía con la camisa estampada en blanco y negro, así como los tenis modelo Ace en piel de Gucci que lució.

Todo apunta a que tras su graduación en julio pasado de la Universidad de Brown, Dylan ha tenido más tiempo para poder aparecer con sus padres en este tipo de eventos, en los que su hermana Carys no ha podido asistir, porque se encuentra estudiando su propia carrera. Tal como lo hizo con su madre, cuando apareció con ella apoyándola en el estreno de la serie de Netflix, en esta ocasión, Dylan ha querido acompañar a Michael en este estreno de la cinta en la que replica su personaje del Dr. Hank Pym, que ha interpretado en dos ocasiones anteriores.

A pesar de que con estas apariciones, Dylan ha acaparado la atención de los seguidores de sus padres, convirtiéndose en toda una sensación en redes sociales, todavía mantiene cierta distancia con el mundo del espectáculo. Apenas hace un par de semanas, el joven compartía fotografías del viaje que la familia hizo, aparentemente a Marruecos, según los comentarios de sus 65 mil seguidores.

El cariño incondicional de Dylan a su padre

Reservado cuando de su perfil de Instagram se trata, Dylan se ha dado la licencia de compartir algunos sentidos mensajes a su padre. El año pasado, tomo esta red para escribir a Michael: “Papá, cada año en el día del padre encuentro difícil articular cuánto significas para mí. Te debería decir todos los días lo mucho que te aprecio, no solo cada año, pero en total honestidad, no puedo encontrar las palabras correctas. Todo lo que puedo decir es que eres mi mundo completo. Eres mi líder, mi modelo a seguir, alguien a quien aspiro ser algún día. No puedo imaginar un mundo sin ti, sin tu consejo que aprecio en lo más alto y tu inquebrantable apoyo que me impulsa a trabajar fuerte y creer en mí mismo. Te amo tanto que honestamente duele”, expresaba en el día del padre.

