Pablo Lyle apelará su sentencia, así lo confirmaron sus abogados

Hasta agotar el último recurso, Pablo Lyle buscará que sea comprobada su inocencia. Luego de ser sentenciado a cinco años de prisión y ocho más en libertad condicional, tras ser acusado por homicidio involuntario en Miami, el actor fue notificado por la jueza a cargo del caso, Marisa Tinkler Mendez, que de buscar una apelación podría proceder a la misma en un lapso de 30 días. Ante ese panorama, los abogados del intérprete no se quedarán de brazos cruzados para favorecer a la defensa de su cliente, sosteniendo la versión de que el mexicano actuó en todo momento en defensa propia, pues con él viajaba su familia a bordo del automóvil al que se acercó Juan Ricardo Hernández, el hombre de 63 años que falleció días después en el hospital.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Luego de que Pablo conociera su sentencia, durante una audiencia realizada en la corte de Miami Dade el 3 de febrero, sus abogados tomaron la palabra para conversar con los medios de comunicación, confirmando que procederán con apego a los recursos que les brinda la ley, ante este panorama legal que inició casi cuatro años atrás. “Vamos a apelar y a presentarlo antes de 30 días y luego iniciar el proceso…”, dijo David Oscar Marcus, abogado de apelación de Pablo, en declaraciones retomadas por el programa televisivo Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo. En otro momento, el litigante defensor de Lyle, Alejandro Sola, explicó: “Esta condena no fue justa, Pablo estaba defendiendo a su familia. Desde el principio, hemos dicho que Pablo estaba defendiendo a su familia como cualquier padre en el mundo hiciera…”.

En ese espacio, el abogado Sola habló sobre la manera en la que se condujo la jueza Tinkler Mendez, quien al término de la audiencia en la que dictó la sentencia, reconoció que el caso de Pablo Lyle es uno de los más complicados que ha llevado a lo largo de los años. “La sentencia fue justa, tenemos agradecimiento por la jueza por tomar una decisión sincera que es claro que ella lo pensó muy bien y pensó todos los intereses del caso…”, dijo. De acuerdo con reportes del programa televisivo, la apelación es parte de un proceso que no necesariamente la jueza o la corte puede aceptar, aunque se va a llevar a cabo en espera de tener una resolución, debido a que la defensa de Lyle considera que existen incongruencias en el caso.

VER GALERÍA

Por su lado, el abogado Philip Reizenstein sostuvo su postura, reiterando que Lyle es inocente. “Lo que les diré es que en mi opinión su condena fue errónea. Por supuesto que vamos a apelar. Él es inocente, él no rompió la ley del estado de Florida, él solo defendió a su familia. Es una locura que algunos fiscales pidieran la condena de 15 años para alguien que no tiene antecedentes. Esto no tiene nada que ver con la familia Hernández, entendemos lo que ellos piden, perdieron a un ser querido, los fiscales de la corte deberían buscar justicia y no venganza…”, dijo, declaraciones retomadas por Ventaneando.

¿Qué ha dicho la familia de Pablo Lyle?

Durante el tiempo que ha durado el caso, la familia de Pablo Lyle no se ha apartado de su lado. En la pasada audiencia del 3 de febrero se dieron cita en la corte su esposa, Ana Araujo, la hermana del actor, Silvia Lyle, así como su cuñado, Lucas Delfino, quienes rindieron su testimonio ante la jueza para poner en alto la honorabilidad del actor, a quien consideran una persona de buen corazón. Tras escuchar la condena, los allegados a Lyle abandonaron la corte manteniendo el hermetismo, ante las preguntas de los medios de comunicación que ya los esperaban. Sin embargo, Silvia decidió romper el silencio, confirmando que se apelará a dicha condena. “Sí, vamos a hacer una apelación. No sabemos (cuando)”, dijo a Ventaneando. Aunque Araujo fue interrogada, prefirió guardar silencio, abandonando el lugar de manera inmediata.

VER GALERÍA