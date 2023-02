Beyoncé hace historia al convertirse en la máxima ganadora en la historia de los Grammy

Para nadie era un secreto, Beyoncé estaba dispuesta a hacer historia el día que lanzó su más reciente disco, Renaissance, el cual no solo le ha merecido el reconocimiento de sus fans, sino el de toda la industria y la crítica, quienes se han rendido ante el ecléctico álbum de la exDestiny's Child. Algo que se ha visto reflejado durante la celebración de la edición número 65 del Grammy, una ocasión en la que la intérprete de Halo se coronó como la máxima ganadora de la historia de esta gala, al llevarse cuatro premios, sumando así 32 gramófonos a lo largo de su carrera.

La cantante solo necesitaba hacerse de cuatro premios, de los nueve a los que aspiraba, para romper el récord que hasta entonces ostentaba el fallecido director de orquesta Georg Solti, quien a lo largo de su trayectoria logró ganar 31 gramófonos. Algo que sin duda le resultó fácil a la intérprete, pues incluso durante la ceremonia previa a la gala televisada, en la que se entregan la mayoría de los premios de las más de 90 categorías, Queen Bey, como es conocida entre sus fans, se alzó como la ganadora de los premios a Mejor Grabación Dance/Electrónica por Break My Soul y Mejor Interpretación Tradicional de R+B por Plastic Off.

Ya en la gala, Beyoncé volvió a alzarse con el premio a Mejor Canción R&B por Cuff It, una oportunidad en el que el presentador de la noche no dudó en apuntar que, tras ganar esta categoría, ya se había convertido en la mujer con más triunfos en la historia del Grammy y que estaba a solo uno de romper el récord y hacer historia. Algo que finalmente sucedió al coronarse como la absoluta ganadora del premio a Mejor álbum dance/electrónica por Renaissance, un instante que le mereció una ovación de pie de todos los presentes, quienes emocionados veían a Beyoncé hacer historia.

Entre lágrimas, Beyoncé aceptó su premio, dedicándolo a sus familiares. “Gracias, intentaré no alargarme demasiado, solo quiero agradecer esta noche, quiero agradecerle a Dios, gracias Dios, también a mi tío Johnny que no está aquí, pero está aquí en espíritu, a mis amados padres por amarme y alentarme, a mi hermoso esposo, a mis hermosos tres hijos que me están viendo en estos momento y a la comunidad queer por su apoyo y por abrazar este género”, expresó la intérprete conmovida.

¿Por qué Beyoncé no subió a recibir su primer premio esta noche?

Cabe destacar, que durante los primeros minutos de la gala televisada, llamó la atención que cuando se mencionaba a Beyoncé ella no aparecía a cuadro. Algo que se hizo más evidente al ganar el premio a Mejor Canción R&B por Cuff It, cuando el presentador de la premiación, Trevor Noah, tuvo que aclarar que debido al tránsito de Los Ángeles, la cantante aún se encontraba en camino, por lo que el músico Nile Rodgers, quien fue parte del disco de la cantante y colaborador en la canción reconocida tuvo que subir a aceptar el premio.

