Aislinn Derbez ante los retos de la maternidad: 'Vas a tener que aprender a hacerte resiliente'

Aislinn Derbez ha encontrado en su podcast, La magia del caos, un espacio de confianza en el que hablar con total franqueza sobre los pasajes más significativos de su historia de vida. En cada entrega, la actriz abre las puertas a su proyecto a diferentes personalidades o artistas con los que hace un recorrido por diferentes temáticas que van desde las relaciones de pareja y la conexión con la familia hasta la importancia de cultivar el amor propio. En su más reciente entrega, que lleva por nombre Miedo en el embarazo y cómo aceptar errores, la protagonista de A la mala intercambió experiencias en torno a la maternidad con la influencer Mariana Rodríguez y se refirió por primera vez a la pérdida por la que atravesó. Al recordar aquel episodio, la hija de Eugenio Derbez explicó que fue un proceso que vivió en completa privacidad y contó cuáles han sido los principales retos que ha asumido en su faceta como mamá.

En su charla con la esposa del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, Aislinn comentó que no es fácil hablar de las pérdidas y señaló que cada una transita de diferente manera por aquel dolor: “Es tan profundo y tan fuerte para una, que claro que necesitamos privacidad y no lo podemos hablar hasta después de que ya lo digerimos, mucho tiempo después”, agregó tras relatar la pérdida que enfrentó en los primeros meses de gestación, poco después del nacimiento de su hija Kailani.

Aislinn coincidió con la influencer sobre las interrogantes que te abordan luego de pasar por una pérdida: “creo que eso es lo más fuerte, como que no entiendes si tu cuerpo va a volver a poder tener bebés o no”. Asimismo, compartió un mensaje solidario en el que hizo saber a sus oyentes que “no están solas” y aseguró que esta situación “es un tema mucho más común de lo que se imaginan”.

En retrospectiva, la actriz indicó que en temas de maternidad ha tomado sendas que creyó nunca traspasaría: “Hay varias reglas de que todo lo que juzgaste, que criticaste de otros niños y de otras mamás, te va terminar pasando a ti, y sí, como que muchas veces dices: ‘yo sí creo que mi hijo va a dormir, va a comer súper bien’, y va no sé qué, o sea, todo lo que te da ansiedad que no haga, lo va a terminar haciendo el hijo y vas a tener que aprender a hacerte resiliente y fuerte, pero fuera de eso es maravilloso, de las etapas más increíbles”.

Asimismo, comentó que, en su experiencia, la cuesta más empinada de ascender cuando se es mamá es la parte social del deber ser, “del que dirán, de me tengo que ver cómo la mejor mamá, y además la mejor empresaria, la mejor haciendo todas estas campañas sociales, o sea, esta difícil hacer todo al mismo tiempo porque vas a sentir que tienes que trabajar como si no fueras mamá y tienes que ser mamás como si no trabajaras, y esa presión social creo que es lo más nos cuesta trabajar y lo que más nos puede llegar a desconectar con nuestros hijos”. Aprovechó la plática para plantear el tema de las opiniones ajenas, “siempre va a haber críticas de todo lo que te imaginas y no es justo, ni modo nos tiene que valer un poquito esa parte social de la maternidad”.

La cuesta arriba de Aislinn Derbez a nivel profesional

Por otro lado, la actriz recordó los obstáculos que ha sorteado a lo largo de su carrera y habló de su propio proceso de aprendizaje: “Estos errores, estos tropiezos que mencionas son los que van formando la base sólida (...) son como los que van formando tu aprendizaje, tu abono, de la persona en la que te estás convirtiendo y que lamentable que estemos en una sociedad en este momento de la cultura de la cancelación, donde te cancelan por cada errorcito que dices o haces mal, pero que de algunas manera es la que va formando este abono para que tu florezcas y te vuelvas cada vez más sabia, inteligente, fuerte”.

