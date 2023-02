La lista completa de ganadores de la entrega de los Grammy 2023

Sin duda alguna, la edición número 65 de los premios Grammy ha sido una de las más emocionantes, pues además de la inigualable lluvia de estrellas que se dieron cita en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, la sorpresas no se hicieron esperar, pues aunque muchas de las predicciones se cumplieron, como fue el caso de Beyoncé, que se ha convertido en la persona con más premios ganados en la historia del Grammy, con 32 gramófonos, hubo grandes sorpresas en más de una categoría, como lo ocurrido en Canción del Año. Además, la noche estuvo aderezada por las increíbles presentaciones de los artistas nominados, encabezados por Bad Bunny, quien fue el encargado de abrir la ceremonia poniendo a todos a bailar al ritmo de su éxito Después de la Playa, y por el emocionante homenaje que se le hizo al género Hip Hop, que este 2023 celebra su 50 aniversario. Sin más, te presentamos la lista completa de ganadores de los premios Grammy.

Álbum del año:

Harry’s House, Harry Styles

Grabación del año:

About Damn Time, Lizzo

Mejor interpretación pop solista:

Easy On Me, Adele

Mejor interpretación pop de dúo o grupo:

Unholy, Sam Smith y Kim Petras

Mejor grabación dance/electrónica

Break My Soul - Beyoncé

Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional:

Higher, Michael Bublé

Mejor Álbum Vocal Pop:

Harry’s House, Harry Styles

Mejor interpretación de rap:

The Heart Part 5, Kendrick Lamar

Mejor Canción R&B

CUFF IT- Beyoncé

Mejor álbum de rap:

Mr. Morale & the Big Steppers, Kendrick Lamar

Canción del año:

Just Like That, Bonnie Raitt

Mejor artista nuevo:

Samara Joy

Mejor Interpretación Tradicional de R+B

Plastic Off, Beyoncé

Mejor Álbum Pop Latino:

Pasieros, Rubén Blades y Boca Livre

Mejor Álbum de Música Urbana:

Un Verano Sin Ti, Bad Bunny

Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo:

Motomami, Rosalía

Mejor Álbum Latino Tropical:

Pa’lla Voy, Marc Anthony

Mejor álbum de Música Regional Mexicana (Incluyendo Tejano)

Natalia Lafourcade - Un Canto por México - El Musical

