'Tengo muchas ganas de salir adelante', Amanda Miguel sobre la pérdida de Diego Verdaguer

Hace un año, Amanda Miguel y su hija Ana Victoria vivieron uno de los instantes más difíciles de su vida, al tener que darle el último adiós a Diego Verdaguer, quien falleció a consecuencia de las secuelas que le dejó el Covid-19. Y aunque ha sido muy difícil para su familia reponerse de este duro golpe, han encontrado consuelo en el legado musical que el intérprete dejó tras su muerte, por lo que se han encargado de mantener vivo su recuerdo a través de sus éxitos y retomando los planes de gira que Diego tenía antes de su partida. Algo de lo que la intérprete ha hablado en una reciente entrevista, en la que se mostró ilusionada ante el reto de emprender esta gira ahora acompañada de Ana Victoria y de reencontrarse con su público, algo que sin duda la llena de fortaleza y vitalidad a la hora de subirse al escenario, por lo que a pesar de su dolorosa pérdida, la cantante se siente lista para retomar su vida y seguir adelante, llevando siempre a Diego en el corazón.

Así lo compartió la artista durante una sincera charla que sostuvo con Pati Chapoy para su canal de Youtube, en la que con total apertura habló de cómo ha enfrentado la ausencia física de su compañero de vida y cómo ha hecho para enfrentarse al escenario ahora sin Diego, pues dijo, toda su carrera la llevó de la mano del artista. “Yo creo que soy una mujer bastante fuerte, la verdad, porque dentro de todo salí rápido del problema”, dijo Amanda al referirse al instante en el que enfermó de Covid-19. “Tengo mucha fortaleza y sobre todo tengo ganas de salir adelante, me siento joven”, agregó la intérprete. “Claro, obviamente me hubiera encantado seguir teniendo a mi esposo conmigo, pero de alguna manera lo tengo, porque sí se fue, pero no se fue, porque lo sigo teniendo dentro de mi corazón constantemente”, señaló.

En ese mismo sentido, la intérprete habló de cómo ha sido el subirse al escenario nuevamente luego de la partida de Diego, dejando en claro que ha sido algo que ha tenido que trabajar a lo largo de estos meses, ayudada siempre por su hija Ana Victoria, quien se ha convertido en su compañera en medio de este momento de duelo. “Estamos presentando un show que nos da la oportunidad de cantar canciones de él, juntas, que nunca lo habíamos hecho”, comentó. “(El promotor) Nos propuso que Ana Victoria me acompañara en esta gira y a mi me vino increíble, porque yo no estoy acostumbrada a separarme de mi familia, en toda mi carrera siempre estuve acompañada de Diego, y en este caso que Ana Victoria se pare a cantar conmigo y estar en el show me da muchísima tranquilidad”, agregó.

Por otro lado, Amanda reveló que, a pesar de que arriba del escenario ha sido cobijada por su hija y por su público, no ha sido fácil el interpretar las canciones de Diego, pues sin duda es algo que la llena de nostalgia. “La familia salía toda junta de alguna manera, y me daba la fuerza necesaria para poder salir adelante, salir adelante entre comillas, porque sí tuve que prepararme para poder cantar las canciones y no largarme a llorar, porque me recordaban tantas cosas que pues es muy difícil cantar, y emocionada se te hace un nudo en la garganta y no puedes cantar, entonces sí me tuve que preparar para poder salir de gira, y la gente tan amorosa en los conciertos, nos dio tanto amor que sentimos que es parte de una curación que necesitamos para terminar de aceptar y salir adelante”, señaló conmovida.

Recuerda a Diego a un año de su partida

Fue el pasado 27 de enero cuando Amanda, a través de su perfil de Instagram, compartió una serie de fotografías en las que se dejó ver al lado de Ana Victoria, recordando a quien fue su compañero de vida por varias décadas y del que tuvo que despedirse hace un año. Al pie de la publicación, la intérprete escribió un emotivo mensaje en el que expresó su sentir en esta fecha tan significativa. “¡Qué difícil cumplir un año sin ti, Diego! Vives en nuestra respiración, en cada paso, en cada pensamiento, en cada acción… Eres y siempre serás nuestro motor. Hoy, aquí, unidas por el amor más grande”, compartió la icónica cantante.