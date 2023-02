'Ninguno merecía este resultado', Andrea Legarreta muestra su apoyo a Pablo Lyle

Luego de que Pablo Lyle fuera sentenciado a cinco años de prisión tras haber sido acusado de homicidio involuntario, por la muerte del señor Juan Ricardo Hernández, quien falleció en un hospital de Miami, tras haber sido golpeado en la cara por el actor, durante un altercado vial en 2019, han sido muchos los famosos los que han mostrado su apoyo a Lyle a través de redes sociales. Una de ellos ha sido Andrea Legarreta, quien tras enterarse de la sentencia que recibió Pablo el pasado viernes 3 de febrero, no dudó en mostrar su respaldo al actor y a su familia, mostrándose empática ante la dolorosa situación por la que atraviesan las dos partes involucradas en este hecho tan lamentable, reflexionando acerca de lo sucedido y la forma en la que una mala decisión te puede cambiar la vida en cuestión de segundos.

A través de su perfil de Instagram, Andrea compartió una imagen en la que aparece en compañía de Lyle, junto a la cual escribió un extenso mensaje en el que demostró su total solidaridad a Pablo y sus seres queridos. “He leído tantos comentarios en torno a la sentencia de Pablo. Que si el otro señor inició y provocó esto por haber sido el primero en bajarse furioso a golpear la ventanilla del coche dónde viajaba Pablo con su familia. Que el cuñado de Pablo y él no debieron bajarse y reaccionar a la agresión… En fin… Alguna vez lo dije y lo repito: seres humanos sin maldad, ni la intención de un resultado fatal, movidos por el enojo y no por la razón”, expresó la presentadora del programa Hoy.

Andrea reflexionó respecto a lo sucedido, aludiendo a la parte más humana de Pablo y de Juan Ricardo, quienes desafortunadamente se dejaron llevar por sus impulsos sin imaginar que un altercado vial tendría un desenlace fatal. "Un conjunto de decisiones por impulso, que cambiaron por completo la vida de dos familias que no merecían esto… No conocí al señor que falleció, pero el que haya tenido un mal día o una decisión incorrecta o agresiva, no lo hace una mala persona", señaló. "Conozco a Pablo hace muchos años y puedo decir que el que tomara una decisión impulsiva, no lo convierte en una mala persona. Pablo sin duda es un buen ser humano, buen hombre, trabajador, buen padre, buen esposo, dulce, divertido, buen compañero. Es un ser humano tan humano e imperfecto como la mayoría de nosotros, que actuó por impulso y jamás hubiera deseado un resultado así. Ninguno merecía este resultado”, agregó.

Andrea también reflexionó sobre la forma en la que la opinión pública ha reaccionado al caso. Y aunque reconoció que hay muestras de apoyo divididas, hizo énfasis en aquellas opiniones que rayan en lo agresivo, por lo que invitó a sus seguidores a ser más empáticos con los demás en todo momento. “Al final esta historia tan dolorosa nos debería hacer reflexionar y ¡analizarnos a nosotros mismos! Trabajar en nuestra tolerancia y empatía. Usar más la razón", expresó. "Cada día que salgo a las calles, vivo la intolerancia de la mayoría (a veces, la propia): mentadas de madre, ofensas y pleitos porque alguien se atraviesa en el camino del otro. ¡En todos los sitios reina la intolerancia y faltas de respeto! La violencia en redes ha provocado incluso que ¡jóvenes se quiten la vida y depresión en otros! Debemos observarnos y empezar ya a trabajar en nosotros mismos y nuestros hijos”, continuó.

El mensaje de apoyo de Andrea para Pablo

Finalmente, Andrea cerró su mensaje con unas lindas palabras dedicadas a Pablo Lyle, deseando lo mejor para el actor en esta dura etapa que está por enfrentar. "Pablo querido, deseo de corazón que el tiempo pase rápido. Que los años que faltan, sigan siendo de crecimiento humano y espiritual ¡cómo lo has hecho desde ese fatídico día! Y que las dos familias ¡sigan adelante en paz y de la mejor manera! ¡Bendiciones a todos!", concluyó.