Ashton Kutcher habla de la molestia que tuvo cuando Demi Moore publicó sus memorias

En el 2003, Ashton Kutcher se encontraba en la cúspide de la fama cuando comenzó a salir con Demi Moore, una estrella con una carrera ya consolidada en Hollywood. Dos años después se casaron en una íntima ceremonia, pero la relación no prosperó y en 2011 anunciaron su separación: “Como mujer, como madre y como esposa hay ciertos valores y votos que para mí son sagrados, y en ese espíritu he decidido seguir adelante con mi vida”, señalaba en aquel momento la protagonista de Ghost a través de un comunicado de prensa. A más de una década de la disolución de su primer matrimonio, el actor ha reflexionado sobre las circunstancias en las que se dio su divorcio y los momentos convulsos que atravesó tras la publicación de las reveladoras memorias de su exesposa, que lo pusieron a él y a su familia bajo el escrutinio de la opinión pública.

En el marco del estreno de su nueva película En tu casa o en la mía, Ashton ofreció una entrevista a Esquire en la que habló de su descontento con Inside Out, la autobiografía de Demi que salió a la venta en 2019. “Estaba realmente molesto”, comentó haciendo énfasis en cómo el libro no sólo lo puso a él en el centro de los reflectores sino también a su esposa Mila Kunis y a sus dos hijos, Wyatt, de 8 años, y Dimitri, de 6, “Finalmente había llegado a un lugar donde la prensa realmente no había dejado en paz a mí y a Mila (Kunis), y a mi vida y a mi familia. Y luego, al día siguiente, (los paparazzi) estaban en la escuela de mis hijos”.

El actor ha asegurado que no guarda sentimientos negativos y ha preferido no profundizar sobre aquel episodio: “No quiero abrir nada en ese reino”. Unas líneas antes, Ashton se sinceró acerca de lo complicado que fue su ruptura con Demi y lo doloroso que es aún para él revivirlo.“Nada te hace sentir como un fracaso como el divorcio”, reconoció, “El divorcio se siente como un fracaso total. Fracasaste en el matrimonio”.

Ashton y Mila se casaron en 2015 tras el nacimiento de su primer bebé, desde entonces han decidido mantener en total privacidad los detalles de su vida en pareja. Rara vez se les ve posar juntos en una alfombra roja, además nunca han publicado -ni lo harán- fotos de sus hijos. Muy diferente a lo mediático que fue la historia de Kutcher con Demi, tal como el intérprete de That ‘70s Show recordó en la conversación. “En el momento en que se conoció la información, mi vida cambió”, indicó al rememorar aquella época.

Ashton Kutcher y la pérdida que vivió con Demi Moore

En la honesta charla, Ashton ha tocado el tema de la paternidad y la pérdida que sufrió a lado de Demi cuando la actriz se encontraba en el sexto mes de gestación. “Perder un hijo que crees que vas a tener, y tan cerca de pensar que vas a tener un hijo, es muy, muy doloroso”, comenzó diciendo, “Todos lidiamos con eso de diferentes maneras”. El actor ha dejado claro que siempre fue su deseo convertirse en padre: “Me encantan los niños”, afirmó, “No me habría casado con una mujer que tuviera tres hijas si no me encantaran los niños. La idea de tener otro hijo hubiera sido increíble. Por la razón que fuera, tenía que vivir esa experiencia”.

Finalmente, el exmodelo se refirió al hecho de convertirse en padrastro de Rumer, Scout y Tallulah, las tres hijas que Demi procreó con su primer esposo, el actor Bruce Willis. “Tenía 26 años y asumí la responsabilidad de una niña de ocho, una de diez y una de doce. Así es como algunos padres adolescentes deben experimentar sus veinte años. Fue demasiado”, afirmó Ashton, quien hoy mantiene una excelente relación con las tres jóvenes, a las que solía cuidar, segun recoge la publicación, cuando eran menores y Moore se encontraba filmando algún proyecto.

