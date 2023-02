¿Con quién ha sido vista Eiza González en Nueva York?

Aunque Eiza González procura ser muy discreta con lo que sucede al interior de su vida privada, no logra salvarse de los rumores respecto a su vida sentimental, pues en más de una ocasión ha sido ligada románticamente con algunos de sus colegas y amigos famosos. Tal y como ha sucedido recientemente, luego de que la actriz fuera vista en compañía del jugador de NBA Ben Simmons, luego de haber disfrutado de una cena en un restaurante de sushi de Nueva York. Algo que sin duda ha encendido las alertas entre sus fans, quienes han comenzado a especular sobre la posibilidad de que Eiza y Ben estén empezando a salir, pues ambos se encuentran solteros en este momento.

En las fotografías que se han compartido en sitios como Just Jared y Hollywood Life, se puede ver a la hermosa mexicana caminando al lado del basquetbolista de 26 años, mientras abandonan el restaurante, dejándose ver de lo más relajados y casuales, permitiendo que los fotógrafos presentes les tomaran algunas fotografías. Eiza lució de lo más guapa en un vestido negro ajustado, el cual combinó a la perfección con un abrigo de color gris, complementando su look con un bolso y botas al mismo tono de su vestido. Por su lado, Ben optó por un look un poco más casual, pues llevó pantalones holgados los cuales combinó con una hoodie, chaqueta y tenis en color negro.

Cabe destacar, que la estrella de Baby Driver se encuentra soltera luego de haber terminado su relación con Jason Momoa en junio de 2022. Y aunque mantuvieron su romance lejos de los reflectores y hasta ahora son pocos los detalles que se conocen respecto a esa relación, se supo que habrían comenzado su noviazgo en febrero de ese mismo año. Por su lado, Ben Simmons terminó con su relación y rompió su compromiso con la presentadora británica Maya Jama, en agosto del año pasado, lo que ha avivado los rumores de un supuesto romance con la mexicana de 33 años.

Eiza aborda los rumores sobre supuestos romances

En diciembre del año pasado, Eiza González tomó sus redes sociales para pronunciarse acerca de los rumores en los que se ha visto envuelta luego de que haber sido vista saliendo con algunos de sus amigos famosos o tras coincidir con algunos de ellos en algunas fiestas. Si bien, nunca mencionó nombres o se refirió a alguna situación en específico, las palabras de la actriz surgieron luego de que en algunos medios de comunicación se hiciera eco del encuentro que tuvo la mexicana con el actor James Marsden en la fiesta de Navidad de Leonardo DiCaprio, hecho que bastó para que fueran relacionados sentimentalmente.

Ante el revuelo que causó este encuentro la actriz quiso dejar claro que tiene muchas amistades en Hollywood y pidió respeto: “Repito. La gente tiene amigos. Por la millonésima vez: No todo hombre que hable conmigo o esté parado cerca de mí es un romance. Paren con su misoginia por el amor de Dios”, se lee en este mensaje que publicó en Twitter y que rápidamente se viralizó. De inmediato, Eiza recibió el apoyo incondicional de sus fans quienes aprovecharon para denunciar que, a lo largo de la carrera de Eiza en Estados Unidos, la prensa ha escrito varios artículos sobre los supuestos romances de la actriz.