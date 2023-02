Natalia Jiménez confirma el reencuentro de La Quinta Estación para 2024

Sin duda alguna, La Quinta Estación es una de las agrupaciones que marcó a toda una generación con sus canciones durante la década de los 2000. Y aunque han pasado más de 10 años desde su separación, la agrupación española, que era liderada por la voz de Natalia Jiménez, sigue vigente a través de cada una de sus icónicas canciones como lo son Me Muero o El Sol No Regresa, las cuales siguen sonando en la radio. Es por eso que la noticia del reencuentro de la banda ha causado mucha emoción entre sus seguidores, a pesar de que en un inicio todo apuntaba a que se trataba de solo un rumor. Sin embargo, ha sido la misma Natalia quien finalmente ha confirmado las buenas nuevas, por lo que se espera que La Quinta Estación esté de vuelta para el 2024.

Así lo reveló la cantante a través de sus redes sociales, en donde compartió un video en el que se dejó ver de lo más emocionada, confirmando el regreso de la banda que la lanzó a la fama. “El día de hoy tengo que hacer este pequeño comunicado. Yo la verdad que tenía planeado hacerlo dentro de un año, estábamos planeando una gran sorpresa para ustedes. La sorpresa la teníamos súper escondida, en secreto absoluto, pero nos querían estropear la sorpresa”, expresó la intérprete. “Pero no han podido y estoy aquí para preguntarles si ustedes estarían listos para el verdadero regreso de La Quinta estación ¿Nos vemos este 2024?”, agregó.

Natalia acompañó su video de un mensaje, en el que se mostró muy emocionada de anunciar el gran reencuentro de La Quinta Estación para el próximo año, destacando algunos de los logros más importantes de la banda. “Los que nunca se fueron. Los que somos los dueños de la marca y el nombre y el grupo. Los verdaderos y únicos, los ganadores del Grammy Americano. Nos vemos en el 2024”, agregó la intérprete de lo más ilusionada.

Cabe destacar, que hace unas semanas, Natalia Jiménez alzó la voz para aclarar que el supuesto reencuentro de La Quinta Estación que se estaba promocionando en España se trataba de un fraude. Y es que según aclaró la cantante en un comunicado publicado en sus redes sociales, ella y otro de los exintegrantes de la banda son los únicos dueños del nombre y el concepto de La Quinta Estación, por lo que cualquier otro evento que no fuera anunciado por ellos no era legal. “Tenemos evidencia de que se ha estado anunciando de forma fraudulenta un supuesto reencuentro y que se está intentando vender una gira en España con el uso ilícito del nombre de mi agrupación del cual yo y otro exintegrante tenemos los derechos internacionales de uso”, comentó la intérprete.

La cantante hizo un llamado a la opinión pública a hacer caso omiso a cualquier anuncio relacionado con La Quinta Estación que no provenga directamente de ella, pues hasta ese momento, el reencuentro de la banda aún no era una realidad, además de que quienes estaban promocionando una supuesta gira no están autorizados para hacer uso de la marca que representa La Quinta Estación. “Esta información sobre el reencuentro es engañosa y fraudulenta y desde aquí hago un llamado a los empresarios y medios de comunicación en España y otros países que tengan precaución y no se dejen engañar. Estas personas tienen acuerdos y sentencias que no les permiten usar bajo ningún concepto nuestra marca”, sentenció. “Yo si estoy planeando llevar mi gira Antología 20 Años a España este año, pero esto no contempla de ninguna manera un reencuentro con mi anterior agrupación”, finalizó.