Andrea Escalona revela si le gustaría llegar al altar con el padre de su hijo

Sin duda alguna, Andrea Escalona atraviesa por un momento muy especial de su vida, en el que ha experimentado los sentimientos más profundos tras la llegada de su primer hijo, mientras disfruta de esta nueva etapa de la mano de su pareja, Marco Estrada, con quien ha construido una sólida relación en la que ha podido cumplir algunos de sus más grandes anhelos, tal y como lo ha sido la maternidad. Y aunque todo va viento en popa en la vida de Andy y Marco, lo cierto es que la pareja se encuentra enfocada en su faceta de padres, dándose el tiempo para vivir cada etapa de su pequeñito al máximo. Es por eso que al hablar de la posibilidad de una futura boda, Andrea ha sido muy clara con lo que desea al respecto, pues aunque no descarta la idea de dar un paso más allá en su relación con Marco, no le gustaría apresurar el momento, por lo que considera que se casará con el padre de su hijo cuando llegue el momento adecuado.

Así lo reveló la guapa presentadora en un reciente encuentro con la prensa, en la que con total sinceridad respondió a quienes la cuestionaron respecto a la posibilidad de casarse con Marco. “A mí me gusta la (idea de la) boda. También vino como todo junto, empezamos la relación, vino la cigüeña, tenía muchas ganas de escribirle a la cigüeña, le escribimos a la cigüeña, nos contestó luego, luego, y la verdad es que sí soy muy tradicional, también, el día de mañana le quiero dejar un ejemplo de valores y de familia a mi hijo”, expresó Escalona con cierta ilusión en la mirada.

En ese mismo sentido, Andrea se encargó de dejar en claro que, aunque por ahora no es algo que esté dentro de sus planes a corto plazo, considera que la boda será un paso que dará de la mano de su pareja en el momento en el que ambos sientan que es el adecuado. “A mí sí me gustaría. Tampoco creo que estemos en 1980, no. De quedaste embarazada, te tienes que casar, no porque te tengas, porque aquí nadie se tiene que casar. O sea, sí viene de un gusto, sí viene de crear una familia, sí viene de dar valores, de darle un ejemplo a mi hijo y que nos queremos y tenemos una bonita relación, claro que es un paso que en la relación nos gustaría dar, pero también podremos tener boda y bautizo juntos”, agregó.

Lo que Andrea ha dicho sobre su relación con Marco

Aunque no lo había presentado de manera oficial, en junio del año pasado, Andrea Escalona contó en entrevista para TvyNovelas algunos detalles de su relación con Marco Estrada. “Desde que lo conocí, a los tres meses dije: 'Él será el papá de mis hijos' y eso no lo había pensado de ningún novio”, comentó la presentadora. “Es un gran chavo, una buena persona, un hombre de valores, su familia es increíble, me han tratado bien desde el día uno. Tiene unos papás maravillosos, una hermana y estoy segura de que mi bebé va a caer en las mejores manos por parte de su familia paterna, con esos abuelos a todo dar, esa tía tan buena gente”, agregó.

En esa misma charla Andy habló de cómo era su relación con Marco, la cual vivían en aquel entonces a distancia: “Él vive en Acapulco y yo acá, en la Ciudad de México. Por eso él viene y yo voy los fines de semana. Así estamos por el momento. Mi trabajo está acá, el suyo allá. Desde que empezamos la relación siempre lo tuvimos claro. Obviamente queremos formar una familia, queremos dar ese paso, estamos viendo cómo ponernos de acuerdo porque yo amo mi carrera y esa la tengo aquí”, explicó.

