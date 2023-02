¿Quiénes son los hijos de Pamela Anderson?

Con su documental, Pamela Anderson toma por primera vez las riendas de su propia historia para narrar de viva voz cómo fue su ascenso al medio artístico y los episodios que marcaron un antes y después en su vida privada. Pamela: Una historia de amor llega en medio de las recientes declaraciones que hizo sobre el mal sabor de boca que le dejó Pam & Tommy, una bioserie protagonizada por Lily James y Sebastian Stan que no contaba con su aprobación y que se vale de uno de los episodios más dolorosos que ha enfrentado. Es por ello que el nuevo proyecto busca darle prioridad al relato de la actriz, que sea ella quien reviva su camino y cuente la montaña rusa de emociones que ha experimentado a lo largo de su carrera. Pero la producción no hubiera salido a la luz sin el apoyo incondicional de sus hijos, Brandon y Dylan Lee; han sido ellos los que convencieron a la modelo de que era el momento de que el mundo escuchara su testimonio.

Los nombres de Brandon, de 26 años, y Dylan, de 25, hicieron eco en los últimos días luego de que los jóvenes escoltaran a la protagonista de Guardianes de la Bahía en la alfombra roja del estreno mundial de su documental, que se estrenó en Netflix. “Han pasado por mucho, pero no están llenos de agujeros”, escribió Pamela sobre sus hijos en un capítulo de sus memorias recuperado por People, “Me salvaron. No quiero responsabilizar a mis hijos de eso, pero tenerlos cambió todo, me encantó cada momento”.

Brandon Thomas Lee, el primogénito de Pamela Anderson

El actor y empresario nació el 5 de junio de 1996. Es el primogénito de Pamela y Tommy Lee, fundador de la banda Mötley Crüe. Al igual que su mamá, Brandon decidió incursionar en la actuación desde muy joven. Ha participado en películas como Sierra Burgess es una loser (2018) e Invasión Cósmica (2021), en la que compartió créditos con Bruce Willis. También formó parte del elenco principal del reality show The Hills: New Beginnings.

Sin duda, el joven ha contado con el total apoyo de su mamá en cada paso de su carrera: “Es invencible. Brandon puede hacer cualquier cosa. La gente le dice: ‘No deberías hacer esto’, pero es un actor tan talentoso… Está en su viaje y se lo pasará genial y estoy segura de que va a ser muy, muy entretenido”, dijo Pamela en entrevista con US Weekly acerca del papel de su hijo en la secuela de The Hills.

Además de seguir su vena artística, Brandon destaca por sus habilidades para los negocios. En noviembre del 2021, lanzó su línea de ropa Swingers Club, para la que se inspiró en las prendas de golf retro. Sobre su marca, el actor escribió en su cuenta de Instagram: “El golf es una gran parte de mi vida y también lo es la moda. Hasta este punto, ha sido mi sueño crear una marca que refleje mi sentido del estilo con el estilo de vida que amo y disfruto. ¡No puedo esperar para mostrarles lo que viene después!”.

Brandon también es uno de los productores del largometraje sobre la vida de Pamela, por lo que ha estado involucrado en cada decisión creativa. Actualmente mantiene una relación con la modelo Lily Easton.

Dylan Jagger Lee

A diferencia de su hermano, el hijo pequeño de Pamela y Tommy ha preferido seguir los pasos de su padre en la industria de la música, una faceta que conjuga con sus proyectos dentro del modelaje. El joven, quien es parte de la firma EWG Management, debutó en las pasarelas a los 19 años de la mano de Saint Laurent, a partir de entonces ha colaborado con marcas como Armani Exchange, Coach, Dolce & Gabbana, Hugo Boss, True Religion, entre otras.

Dylan, quien nació el 29 de diciembre de 1997, fue miembro de la banda Midnight Kids hasta 2021, año en el que confirmó que dejaba la agrupación porque deseaba “moverse en una dirección musical diferente”. Posteriormente, lanzó junto a Motel 7 la canción Are We There Yet, cuyo video lo dirigió Paris Brosnan, el hijo de Pierce Brosnan.

