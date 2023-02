Los puntos que la juez consideró para dictar la sentencia de Pablo Lyle

Después de cuatro años de proceso legal, esta tarde, la juez Marisa Tinkler Mendez dictó sentencia a Pablo Lyle, luego de que un jurado lo declarara culpable del delito de homicidio imprudencial. Tras más de dos horas de audiencia, en la que la defensa del mexicano llamó nuevamente al estrado a la esposa y al cuñado del actor, quienes se encontraban con él el día en que ocurrió el alterado vial con el señor Juan Ricardo Hernández, la juez dictó una sentencia de cinco años de cárcel en una prisión estatal y 8 años de libertad condicional, además de 100 horas de servicio comunitario y su canalización a un curso de control de la ira. Sincera, la juez reconoció la complejidad de este juicio: “Este es uno de los casos más difíciles en los que he tenido que servir en el condado de Miami-Dade”, comentó al inicio de su veredicto.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Para la juez, desde que le asignaron este caso, comenzó a estudiar cada detalle para ofrecer una sentencia justa para ambas partes: “No ha dejado de estar en mi mente desde 2019”, comentó haciendo referencia a este caso que ha tenido daños colaterales importantes: “Tanta gente se ha visto afectada desde aquel día, gente que no se conocía entre sí. Alguien perdió la vida sin sentido, ¿por qué?, por una disputa, por un incidente de violencia vial”, continuó. Aunque trató de honrar a la justicia con esta sentencia, reconoció que, debido a la complejidad de este juicio, era una tarea muy difícil: “Nadie aquí va a salir satisfecho”, dijo en otra parte de su discurso: “Sólo podemos tratar de influir en el futuro. Mi trabajo va a impactar el futuro del señor Lyle y de todos en la sala”, comentó mientras el actor la escuchaba atento.

VER GALERÍA

Para dictar esta sentencia, la juez reveló que tomó en cuenta muchos detalles para que el caso se resolviera de la mejor manera: “He considerado todos los elementos, cientos de páginas de documentos, he releído todas mis notas durante el juicio, he revisado toda la evidencia presentada, he considerado todo lo que se ha dicho en la corte”, comentó la juez. También dejó claro que, en términos legales, cada punto se va sumando a la sentencia y así lo explicó: “Se consideró el historial, la gravedad del suceso, esto nos lleva a un cálculo de números, sobre estos lineamientos para la corte”. En otro momento, la juez también habló del hecho de que el actor admitió su culpa: “Él ha aceptado su responsabilidad por sus acciones en este caso”. Basada en todo lo que escuchó sobre el mexicano, concluyó: “Yo creo que actuó, no por temor, sino por su carácter y con rabia, yo no creo que este sea el verdadero carácter de Pablo Lyle, pero lo fue ese día”.

Las conclusiones

Antes de comunicarle a Pablo la sentencia, la juez hizo referencia a la disculpa que, minutos antes, el mexicano ofreció a la viuda y al hijo de Juan Ricardo Hernández: “Creo que los comentarios del señor Lyle son sinceros”. A pesar de lo dicho, ante la ley, el actor está obligado a enfrentar las consecuencias de sus actos: “El señor Lyle tiene que responder por esas acciones. Su vida no volverá a ser igual, no se puede dar marcha atrás en el tiempo”. Para continuar, Marisa Tinkler compartió la conclusión a la que llegó tras horas revisando las pruebas: “Esto no es un instinto. La evidencia muestra que lo que hizo el señor Lyle fue un acto de violencia. Quizá no se piensa que un puñetazo pueda matar a una persona, pero eso desencadenó en la muerte del señor Hernández”, añadió.

VER GALERÍA

Aunque consideró que el actor fue sincero a la hora de reconocer su responsabilidad, al final, alguien perdió la vida: “El señor Hernández no merecía morir por lo ocurrido ese día. No es justificable o excusable, el testimonio del forense establece que el puñetazo fue fuerte, que aunque el puñetazo no dejó lesiones externas causó lesiones internas y eso desencadenó una serie de eventos que desembocaron en la muerte del señor Hernández”. Casi en la parte final de su intervención, la juez reconoció el daño permanente que esto tendrá en la vida del actor: “El señor Lyle siempre llevará sobre sí que sus acciones costaron la vida de otro ser humano”. Visiblemente conmovido, Pablo escuchó la sentencia y por momento intentó servir de consuelo a su familia a la que, de lejos, le comentó: “Estoy bien”.