'Fuerza Pablo', la reacción de la familia Lyle tras escuchar la sentencia

Más unidos que nunca, los integrantes de la familia de Pablo Lyle no se apartaron del actor durante la audiencia en la que se dio a conocer la sentencia que enfrentará, la cual comprende de cinco años en una prisión estatal y ocho más en libertad condicional, aunado a una serie de obligaciones que deberá cumplir. Ana Araujo, su esposa; Silvia Lyle, su hermana, y su cuñado, Lucas Delfino, fueron tres de las personas clave que hicieron acto de presencia en la corte del condado de Miami Dade, la cual dio inicio a la sesión encabezada por la jueza, Marisa Tinkler Mendez, en punto de las dos de la tarde, hora de Florida, de este 3 de febrero. Visiblemente preocupados y conmovidos, acompañaron al actor en este duro proceso, la fase final de un caso legal que se prolongó por casi cuatro años, desde aquel altercado vial ocurrido en 2019 y tras el cual perdió la vida Juan Ricardo Hernández, de 63 años.

Luego de que la jueza diera a conocer la sentencia, la consternación entre sus seres queridos fue inmediata. Pablo se puso de pie y miró a sus familiares, quienes levantaron sus manos para enviarle un saludo como muestra de su solidaridad. El actor, de manera reservada, y con un semblante desencajado, agradeció a los suyos por el apoyo, un instante en el que aprovechó para reiterar su empatía hacia la familia del fallecido, a quienes nuevamente les dijo: “lo siento”. Antes de abandonar la corte, algunos de los presentes no perdieron la oportunidad de lanzarle sentidos mensajes al actor: “¡Fuerza, Pablo!” y “Pablo, te queremos”, son frases que fueron dichas a manera de despedida, a pesar de que el intérprete no se pudo acercar a ellos, marcando así el inicio de un nuevo capítulo para el mexicano.

Pablo arribó a la corte portando su uniforme color rojo, el cual le fue designado por ser considerado un preso de alto perfil. En algunos instantes, el protagonista de telenovelas y de la película Mirreyes Vs Godínez no pudo contener las lágrimas, al igual que varios de los integrantes de su círculo, quienes lo acompañaron a lo largo de este proceso que duró casi cuatro años. Antes de salir de la corte, la familia Lyle se dejó ver cercana y compartieron abrazos, mostrando su respaldo a Ana Araujo, con quien el actor se casó hace ya algunos años.

Las palabras de sus seres queridos

Previo a que se dictara la sentencia, Ana Araujo se dejó ver en el aeropuerto de Miami, asumiendo la situación con la actitud más positiva. Ya en la corte, la esposa de Pablo Lyle fue una de las personas que declaró ante la jueza, poniendo en alto la honorabilidad de su esposo y padre de su hijo. “Pablo nunca fue una persona violenta, por el contrario, siempre fue alguien conciliador que busca hacer el bien a los demás y velar por los otros…”, dijo, para luego dirigir unas palabras a Pablo, quien escuchaba con atención. “Quiero decir que estoy muy orgullosa de ti Pablo, porque para todos puede ser fácil juzgarte por una reacción de segundos que no te define como persona, pero no todos pueden ver lo que yo he visto. He sido testigo de tu dolor y de tu arrepentimiento”.

En esta sesión que se alargó por más de dos horas, también intervinieron a favor del actor su cuñado, Lucas Delfino y su hermana, Silvia Lyle, quien puso de frente la franqueza con la que su hermano ha mostrado su arrepentimiento. “La intención de hacer esto es porque escucho que personas que no lo conocen hablan de su arrepentimiento y su dolor, como si esto no fuera real…Pablo ha estado con nosotros estos últimos cuatro años…con mucha humildad y mucho respeto quiero compartir que con mucha conciencia y con mucha humildad durante estos cuatro años, hemos transitado este acontecimiento y por supuesto que ha impactado el hecho de que haya fallecido el señor Hernández”, dijo.

