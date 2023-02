El fiscal en el caso de Pablo Lyle pidió la pena máxima para el actor

A las 14:23 h, en horario de Florida, la juez Marisa Tinkler Mendez tomó el estrado del salón 4 del departamento de justicia en el condado de Miami Dade, para comenzar la que sería una audiencia determinante, en ella se decidiría la sentencia para Pablo Lyle. Después de que el actor se viera involucrado en un incidente vehicular en el que una persona perdió la vida, Lyle se mantuvo bajo arresto domiciliario y desde octubre, cuando fue encontrado culpable de homicidio involuntario, se mantuvo en prisión. Al comienzo de la sesión, la juez indicó que había revisado todo el material y que conocía el caso a profundidad, pero que estaba abierta a escuchar cualquier petición o testimonio por parte de ambas partes. Fue precisamente en ese momento cuando el fiscal del estado a nombre de la familia de la víctima tomó la palabra, apuntando a que se encontraban pidiendo la pena máxima para el actor y que pedía explícitamente que no se le permitiera la pena mínima, pues al no ser un habitante del país, sería extraditado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Con un beso, así se despidió Pablo Lyle de su esposa tras conocer la decisión del jurado

Así se dio el proceso de Pablo Lyle desde aquel fatídico día hasta el veredicto

De forma directa, la fiscalía a nombre de la familia de la víctima pidió a la juez una pena de 15 años en una prisión estatal para el actor: “Es imposible ponerle una cifra a una vida”, se le escuchaba al fiscal de distrito decir durante su alegato. Una vez terminada la exposición del fiscal, tomó la palabra el cuñado de Pablo Lyle que se encontraba con él en el coche el día del incidente, el señor Delfino, quien tenía una declaración preparada: “Primero, quiero darle las gracias a la Corte, por la oportunidad de hablar aquí…Siento los terribles acontecimientos de ese día y no ha pasado un solo día en el que no haya deseado que las cosas hubieran sido diferentes”. El cuñado de Pablo procedió a explicar a detalle qué fue lo que sucedió ese día, dejando claro que no a modo de justificación, sino porque en su opinión, el conocimiento de esto es clave para encontrar la paz entre ambas familias.

Las disculpas del cuñado del actor

El cuñado del actor explicó que aunque probablemente la intención de la víctima no era asustarlo, sí lo hizo, y que al tener a su hijo en el auto, su primera reacción fue protegerlo. A pesar de que en el auto estaban sus sobrinos (hijos de Lyle), confesó que solo pensó en defender a su hijo y a nadie más. “Hay cosas que pasan, esta tragedia ha causado mucho dolor y sufrimiento, tengo la certeza de que ninguno de nosotros tenía la intención de causar este nivel de dolor y sufrimiento…también creo que la forma de sanar nuestros corazones no es aferrándonos al sufrimiento y el dolor. Pero desde el fondo de mi corazón, lo siento mucho”, dijo, al dejar claro que esta ha sido una tragedia que ha marcado la vida de todos los involucrados para siempre.

VER GALERÍA

La juez prosiguió a cuestionar al señor Delfino, quien apuntó que conoce a Pablo desde que tenía 16 años y que nunca lo vio meterse en problemas. Explicó que pasó con él casi todos los días desde su arresto y dejó claro que esta situación ha afectado profundamente todas sus vidas. “Sé que es difícil que yo lo diga, pero es un buen hombre”, dijo conmovido. Sobre cómo se siente Pablo sobre ese día, el cuñado del actor dijo: “Lo siente mucho, igual que yo”, dejó claro que siente remordimiento todo el tiempo.

'Que Dios nos dé fortaleza', la hermana de Pablo Lyle habla del difícil momento que atraviesan como familia

La apelación de la hermana del actor a la familia de la víctima

La hermana de Pablo, Silvia Lyle, tomó el estrado en un testimonio preparado, dejando claro que no estaba ahí para explicar lo que ha vivido con su hermano en todos los años antes de este incidente, pues el quién es el actor quedó claro en cientos de cartas que personas escribiendo para describirlo a detalle. “Hoy yo quiero tener la oportunidad de compartir lo que han sido estos casi cuatro años para Pablo y para nosotros como familia, y la intención de hacer esto es porque escucho que personas que no lo conocen hablan de su arrepentimiento y su dolor, como si esto no fuera real…Pablo ha estado con nosotros estos últimos cuatro años…con mucha humildad y mucho respeto quiero compartir que con mucha conciencia y con mucha humildad durante estos cuatro años, hemos transitado este acontecimiento y por supuesto que ha impactado el hecho de que haya fallecido el señor Hernández”, comenzó.

VER GALERÍA

Silvia continuó señalando que nadie que no conoce a Pablo puede hablar de cómo se siente, que sería inhumano no sentir dolor por lo que está pasando, pero que ha decidido honrar con silencio y respeto la vida del señor Hernández (habló directamente al hijo del señor, diciendo ‘a tu papá’).

“Hoy podemos hablar solamente 3 personas que lo conocemos de corazón, pero detrás de mí hay mucha gente que está rezando por ustedes”, dijo Silvia a la familia de la víctima, dejando claro que son humanos, sintiendo todo lo que ha pasado. “Es importante considerar quién ha sido él en su vida. Sé que esta es una oportunidad para hablar con usted (dijo a la juez), pero no habíamos podido hablar con la familia Hernández, por eso quise hablar en español, porque entiendo que ellos no hablan inglés…y quiero que la familia entienda quién es Pablo”, finalizó Silvia, visiblemente emocionada ante la situación que han enfrentado. Ha de recordarse que Pablo estaba de visita con la familia de su hermana cuando pasó esto.