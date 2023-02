Sherlyn reacciona a la repentina muerte de su exesposo Gerardo Islas

Después de que la noticia del sensible fallecimiento del presidente nacional del partido Fuerza por México, Gerardo Islas, se convirtiera en uno de los temas más relevante en las redes sociales, muchas de sus amistades recurrieron a este medio para despedir al político. De la misma forma en la que lo hizo el piloto Checo Pérez, Manuel Velasco y Juan Carlos Valladares, Sherlyn, exesposa de Gerardo, reaccionó en su perfil de Instagram a su muerte, con un mensaje que utilizó para enviar sus condolencias a la familia y amigos de Islas. Según trascendió en Twitter, Gerardo Islas Maldonado falleció a la edad de 39 años, víctima de un paro cardíaco, mientras se encontraba en España cumpliendo un compromiso laboral.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Fue a través de una de sus historias que Sherlyn se despidió de Gerardo: “Una noticia difícil de creer, por todos los momentos vividos y los sueños compartidos. Gracias @Geraislas buen viaje. Mis condolencias a tu familia y amigos”, se lee en el mensaje que la actriz le dedicó a su exesposo. Más tarde, publicó un video en el que agradeció por las muestras de cariño que sus seguidores y su círculo más cercano le hicieron llegar: “Mis amores bellos, siento que el día de hoy duró como todo enero, pero vamos a descansar, en la semana platicamos, solamente quiero darles las gracias a todos por su amor, por todas las palabras hermosas, a mi familia que son lo máximo, por siempre estar ahí. Gracias siempre, los quiero un montón”, comentó.

VER GALERÍA

Sherlyn y Gerardo Islas comenzaron a salir a finales del 2012 y medio año después, la pareja se comprometió en matrimonio durante un romántico viaje a Bali, desde donde ella presumió el espectacular anillo que el político le entregó en un santuario de elefantes. Sólo dos meses después, en septiembre del 2013, se convirtieron en marido y mujer en una boda civil realizada en Cancún, con el mar como testigo, para luego, llegar al altar en noviembre del 2014, cuando se convirtieron en protagonistas de una espectacular boda religiosa realizada en la Ex Hacienda de Chautla. A inicios del 2016, Sherlyn compartió con su público la noticia de su divorcio, un proceso que realizaron de la manera más cordial pues, a pesar de su separación, el cariño y respeto entre ellos se mantuvo.

Un divorcio muy cordial

En aquella época, Sherlyn le concedió una entrevista a Alan Tacher para el programa Despierta América, en la que confesó que la distancia fue lo que terminó con su matrimonio: “No hay una causa específica para que una relación deje de funcionar, pero no sé, me fui enfocando más a mi trabajo, él se fue enfocando más a lo suyo, de pronto las distancias empezaron a ser más largas, el estar en Puebla y en México se empezó a hacer cada vez más complicado. Él pasaba más tiempo allá, yo pasaba más tiempo en México, cuando te das cuenta, ya pasó una semana. Es tan larga la distancia que hay entre los dos que ya no se encuentra el camino de regreso y creo que eso fue lo que nos pasó a nosotros, porque amor hay, de eso no hay duda”, explicó.

VER GALERÍA

Visiblemente conmovida, Sherlyn admitió: “Es doloroso, porque es un momento de mucha vulnerabilidad, he estado tratando de estar cerca de mi familia, de mis amigos, pongo música alegre en el coche, yo soy de la idea de que hay que ayudarnos, si uno no está funcionando bien”. La actriz reiteró en esta entrevista el cariño por su exesposo y la buena relación que sostenían tras su divorcio: “No tengo nada malo que hablar de Gerry, al contrario, fue un tiempo muy bonito, un niño increíble, estamos por tomar decisiones en cuanto a firmas, pero bueno, yo creo que hay que agradecerle a Dios las cosas buenas y positivas y que el tiempo que se compartió sea lo que se quede en el libro, nada más”, finalizó.