Pablo Lyle sentenciado a 5 años de prisión

El plazo fijado para la nueva cita de Pablo Lyle en la corte se ha cumplido. La tarde de este 3 de febrero el actor recibió su sentencia en Miami, en la que se determinó que deberá pasar 5 años en prisión en un centro estatal. Además cumplirá con 8 años de libertad condicional, para la que le contarán el período que ha cumplido en estos cuatro años. Esta parte del proceso legal se cumplió con acato a lo estipulado por la jueza Marisa Tinkler Mendez, luego de que en octubre de 2022 el intérprete fuera declarado culpable de homicidio involuntario por un jurado. Recordemos que en 2019 el mexicano se vio involucrado en un altercado vial con un hombre de origen cubano llamado Juan Ricardo Hernández, quien luego de recibir un golpe se desplomó. Días después este falleció en el hospital, lo que provocó que la situación de Lyle se agravara, por lo que desde entonces tuvo que permanecer bajo arresto domiciliario en Florida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Las otras obligaciones que Pablo deberá cumplir

Tras poco más de dos horas en la corte, la jueza Marisa Tinkler Mendez expuso la sentencia que tendrá que enfrentar el actor, añadiendo al cumplimiento de la misma una serie de obligaciones. "La corte sentencia al señor Lyle a un periodo de cinco años en prisión estatal, seguido por un periodo de ocho años de libertad condicional. El señor Lyle tendrá que someterse a clases de resolución de conflictos y manejo de la ira. Se le va a requerir al señor Lyle que preste 100 horas de servicio comunitario, vamos a determinar el tipo de servicio comunitario que va a prestar, eso quedará a discreción de su oficial de probatoria. Se va a computar el tiempo servido por el señor Lyle bajo custodia. En cuanto al periodo de probatoria vamos a considerar el tiempo servido. Tenemos su ADN en el sistema, si no, se le tomará una muestra", dijo la magistrada, quien agregó: "Señor Lyle, tiene derecho a apelar la sentencia de la corte, tiene 30 días para presentar una apelación... Nuevamente mi corazón está con todos ustedes, estos han sido años muy difíciles...". Finalmente, la jueza deseó paz y consuelo a la familia del fallecido.

Con un semblante desencajado y visiblemente nervioso, Pablo acudió puntual a su cita en la corte en compañía de sus abogados, Bruce H. Lehr y Philip Reizenstein, dispuestos a escuchar la parte argumental de la fiscalia, que fue puntual en todo momento en exigir a la jueza la pena máxima de 15 años en prisión para el actor. "Esta es una sitación en la que hay numerosos afectados.Yo le diría a su señoría... es imposible asignarle un numero a una vida, yo estoy del lado de la familia y pedimos que usted pida 15 años en una prisión estatal...En este momento, su señoría, la fiscalía está pidiendo 15 años". En la corte también estuvieron presentes los familiares del fallecido Juan Ricardo Hernández, entre ellos su esposa, Mercedes Arce, y uno de sus hijos. Acto seguido, la familia de Lyle tomó la palabra, siendo Lucas Delfino, el primero en hablar. Posteriormente, la hermana del intérprete, Silvia Lyle, puso en alto la honorabilidad del actor refiriéndose a él como un hombre de fe. Del mismo modo, su esposa, Ana Araujo habló ante la magistrada, destacando la calidad humana de Pablo como buen padre, amigo y esposo.

VER GALERÍA

Lo que dijo Pablo en la audiencia por su sentencia

Pablo Lyle rindió su testimonio previo a la lectura de su sentencia. Consternado, y a punto de romper en llanto, se sinceró sobre la situación emocional por la que atraviesa. Asímismo, cumplió con uno de sus mayores propósitos, poder dirigir unas palabras de aliento a los seres queridos del fallecido, una petición que según su abogado fue hecha con anterioridad, aunque negada por motivos protocolarios. "Mi petición es que este día les traiga un cierre, y que cuando salgan de la corte lleven sosiego en sus corazones. Esto es el resultado de algo que hice, algo que se ha quedado conmigo y que está conmigo siempre, cuando voy a dormir... Nunca quise que nada de esto pasara, nadie quiere que algo como esto suceda, que se pueda perder una vida, algo que afecta de manera tan drástica, en cuestión de segundos, todo por un puño. Qué les puedo decir, señora Mercedes, Ricardo, esto nos ha tocado a todos. Lo siento. Realmente lo siento desde el fondo de mi corazón. Que nadie les platique lo que siento. Les ofrezco la disculpa más sincera que he ofrecido en mi vida. Con todo mi corazón, lo siento mucho", dijo Lyle.

VER GALERÍA

Desde el inicio del caso, los abogados de Pablo Lyle han tratado de demostrar la inocencia del actor, asegurando que actuó en defensa propia el día en que Juan Ricardo Hernández descendió del vehículo para confrontar a su cliente. Tras haber sido declarado culpable por un jurado, su defensa incluso trató de promover la realización de un nuevo juicio con la idea de que este fuera llevado a cabo en otra ciudad, esto como parte de doce mociones con las que se buscó dar un giro a la determinación. Sin embargo, la jueza Tinkler Mendez rechazó esa petición, concluyendo que los procedimientos se llevaron a cabo con apego a la ley. “El tribunal instruyó adecuadamente al jurado en nuestro caso sobre homicidio justificable y excusable”, explicó en su momento la magistrada.

VER GALERÍA

La sentencia sugerida por los abogados de Pablo

En medio del actual panorama legal, los abogados del actor han puesto en marcha todo lo que tienen al alcance en beneficio de la sentencia de su cliente. Bruce H. Lehr habló ante la magistrada e hizo un recuento de los eventos, haciendo énfasis en la necesidad que tuvo Pablo de poder pedir una disculpa a los seres queridos del fallecido, aunque eso fue impedido por los abogados. Lehr fue puntual con los aspectos a considerar y sugirió la cantidad de tiempo que su cliente debería pagar como condena. "El puñetazo desenvoca en un homicidio involuntario, ellos ya determinaron que Pablo no debió a haber reaccionado en contra del señor Hernández... El siguiente elemento es si se trata de un incidente aislado, en 36 años, Pablo no ha tenido interacción alguna con la policía o ha ido a la cárcel. Es una buena persona, Pablo ha tenido una vida ejemplar y este ha sido un hecho aislado, todos los días ha sido un ejemplo para sus hijos y su familia... Este fue un acto producto de la adrenalina, sin premeditación... No se va a conseguir nada dándole una sentencia más severa... Le pedimos que considere sentenciar a Pablo a un año y un día... Fue una acción instintiva...", apuntó.

El video presentado por la fiscalía y el testimonio de la familia Hernández

Por la parte de la fiscalía, el hijo de Juan Ricardo Hernández presentó un video en el que aparece la madre del fallecido, quien rindió algunas palabras frente a la cámara para lamentar la situación por la que atraviesa su familia. De acuerdo con Hernéndez Jr., su abuela radica en Cuba. "Para todos los presentes esa señora que vieron ahí es mi abuela y la madre de mi padre, tiene 92 años, lleva cuatro años sacando fuerzas de donde no la tiene para poder ver que se le haga justicia a su hijo... Es muy difícil para mí explicar los sentimientos de mi abuela... Siempre ha creído en la justicia y le pide a usted, su señoría, que se haga justicia en memoria de mi padre....". En otro clip también se incluyeron las declaraciones de la sobrina de Juan Ricardo Hernández, quien se dijo acompañaba a su abuela el día que se enteró del incidente de su hijo."Por eso le pido, su señoría, que al señor Pablo Lyle se le dé la pena máxima", dijo.

VER GALERÍA

Entre las declaraciones también se incluyó la de la viuda de Hernández, la señora Mercedes Arce, quien hasta este momento no había "No tengo palabras para decir cómo me siento, mi salud ha empeorado...". Arce reveló que además estaba a punto de celebrar una boda con Juan Ricardo, refiríendose a él como buen esposo, buen padre y pareja. "Ese 31 de marzo, 19, para mí ha sido un trauma de ese día para acá, no soy la misma, no duermo bien, sueño mucho con él... Desafortunadamente dos familias perdimos, yo no estoy con mi esposo y Pablo no está con su hijo...".