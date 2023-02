Reportan el sensible fallecimiento del político, Gerardo Islas, exesposo de Sherlyn Se dio a conocer que murió a la edad de 39 años víctima de un paro cardíaco que sufrió mientras se encontraba en España

La tarde de este jueves, 2 de febrero, el mundo de la política nacional se vistió de luto tras darse a conocer la noticia del repentino fallecimiento de Gerardo Islas Maldonado, presidente del partido Fuerza por México, a la edad de 39 años a consecuencia de un paro cardíaco. De acuerdo con información del periodista, Alberto Tavira, el deceso del joven político ocurrió durante su visita a España, un viaje que realizó con el dirigente sindical, Pedro Haces, quien está gestionando el traslado de su cuerpo a nuestro país. Al político, le sobreviven su esposa, Claudia Wade Ramos y sus dos hijos; Matías, de seis meses de edad, y Gerardo quien, en marzo próximo, cumplirá dos años.

A través de Twitter, el periodista dio a conocer la lamentable noticia que rápidamente se viralizó: “Confirmado. Murió el político poblano Gerardo Islas Maldonado. Acabo de hablar por teléfono con su mamá, Fabiola Maldonado. Me confirma que su hijo falleció en España. Había viajado allá con Pedro Haces, quien se está haciendo cargo del traslado a México”, se lee en el tuit de Tavira quien también dio a conocer algunos detalles de dónde se encuentra su viuda y sus hijos: “La mamá de Gerardo Islas, Fabiola Maldonado, me confirma que la esposa de Gerardo Islas, Claudia Wade y sus dos hijos, están en México. Es decir, no viajaron con Gerardo Islas a España”, se lee en otro mensaje que compartió el periodista.

Como era de esperarse, tras confirmarse la noticia, varios compañeros de la política utilizaron su cuenta de Instagram para enviar sus condolencias a la familia, tal como lo hizo Manuel Velasco, esposo de la cantante Anahí, quien escribió en su Twitter: “Recibo con dolor y tristeza la noticia de la inesperada muerte de mi amigo Gerardo Islas a quien me unió, no sólo una amistad de años, sino la convicción de luchar por un México mejor. Mis condolencias a su familia a quienes acompañamos con un abrazo solidario”, el Senador de la República acompañó este mensaje de una imagen en la que aparece junto a Gerardo Islas. Juan Carlos Valladares, esposo de Ximena Navarrete, también le dedicó un conmovedor mensaje: “Qué triste noticia. Te vamos a extrañar hermano”, escribió el también político junto a una imagen en el que aparecen ambos juntos a sus esposas.

Además de ser una personalidad en la política, Gerardo Islas tenía varias amistades en el jet set nacional, como el piloto de carreras Checo Pérez quien utilizó su cuenta de Instagram para recordar a su amigo: “D.E.P. hermano. Te vamos a extrañar”. El político también era muy cercano a Alejandro Basteri, de hecho, de acuerdo con información del sitio Cuna de Grillos, Gerardo es el padrino de Primera Comunión de Pierre Alexander, el hijo que Alex procreó con la pintora Bibiana Domit, sobrina de Carlos Slim. En varias ocasiones, el político se dejó ver en compañía del creador de la firma Basteri Collection, tanto en México, como en Miami.

Su matrimonio con Sherlyn

El político era conocido en el medio del espectáculo gracias a la relación sentimental que sostuvo con la actriz Sherlyn con quien comenzó un noviazgo en enero del 2013 que llegó al altar casi un año después. Fue en noviembre del 2014 cuando la actriz y el político protagonizaron una boda de ensueño realizada en la ExHacienda de Chautla, Puebla, desde donde era originario Islas. Sin embargo, el matrimonio llegó a su fin en 2016. Cuatro años después de su divorcio con la actriz, el amor volvió a tocar a la puerta del político y en agosto del 2020 se casó con la arquitecta Claudia Wade, luego de 8 meses de noviazgo. En octubre de ese mismo año la pareja anunció que estaba en la dulce espera de su primer hijo, un varón al que bautizaron con el nombre de Gerardo.