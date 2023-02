'¡Feliz cumpleaños para mi hermosa persona favorita!', la cariñosa dedicatoria de Lucero a su hija por sus 18 años

Desde hace unos años, Lucero Mijares, la hija menor de Lucero y Manuel Mijares, decidió salir del anonimato en el que vivió su infancia para mostrarle al mundo su talento musical. A más de tres años de colaboraciones en proyectos con sus papás, la joven se ha convertido en toda una celebridad en redes sociales donde, esta mañana, su famosa mamá le dedicó una cariñosa felicitación de cumpleaños. Un día como hoy, 2 de febrero, pero de hace 18 años, la cantante se convirtió en madre por segunda ocasión con la llegada de Lucero quien se perfila como una excelente candidata para continuar con el legado musical de su familia.

Con un emotivo videoclip en el que Lucero compartió algunos entrañables momentos al lado de su hija, la intérprete de Electricidad escribió en su feed de Instagram: “¡Feliz cumpleaños para mi hermosa persona favorita! Mi luz, mi estrella, mi Lucerito, mi hija soñada, mi alegría. Que Dios y la Virgen bendigan tu camino todos los días de tu vida. Tamo con todo mi ser”, se lee en esta publicación que la cantante acompañó del hasthtag #LuceroMijaresCumple donde los fans de la familia han estado dedicándole cariñosas felicitaciones a la cumpleañera. Esta publicación de Lucero sirvió para que algunas de sus famosas amistades le enviaran sus buenos deseos a la joven, como Chantal Andere que comentó: “Las adoro. ¡Felicidades a esa niña mágica y única!” e Itatí Cantoral quien publicó: “Happy Birthday. Eres fantástica”.

Además del mensaje que escribió, en el videoclip, Lucero grabó otro en el que dice: “Lucero hermosa, ¡Feliz cumpleaños mi niña hermosa! Aquí yo, como tu mamá, tratando de explicarte lo que te amamos todos, representado el amor de tantas y tantas personas que te queremos y que te estamos deseando lo mejor en tu día, yo particularmente, pidiéndole a Dios que sea feliz hoy y todos los días, que cumplas todos tus sueños, que sigas persiguiendo todas tus metas y que logres todo lo que quieres hacer en esta vida, te mando todo mi amor, todos mis besos, todas mis bendiciones y que siempre seas muy feliz. Lucero Mijares que cumplas muchos años, te amo mi preciosa, te adoro”, se le escucha decir a la cantante.

Para este entrañable video de cumpleaños, Lucero utilizó imágenes inéditas de su hija, como una en la que aparece al lado de Michel Kuri, novio de la cantante, con quien hasta ahora, no habíamos visto fotos de la cercana relación que tienen. Lucero también incluyó varias instantáneas de la cumpleañera junto a su papá, Manuel Mijares. Hace un par de semanas, Lucero confesó en entrevista para el programa Hoy, cómo se sentía ante la llegada de su hija a la mayoría de edad: “Ya va a ser una señorita grande, el tiempo vuela, por eso yo siempre digo, hay que disfrutar, porque cuando parpadeas, los bebés que les cambiabas ya son así, grandes. Entre ella y su hermano nos han dado muchas alegrías, nos han dado cosas que yo nunca soñé o me imaginé, a lo mejor lo soñé, pero han superado mis expectativas”, reconoció la cantante.

Lucero Mijares y el amor del público

Durante esta entrevista, Lucero aprovechó para agradecer a los fans de su hija por tantas muestras de amor: “Está increíble, creo que esta niña ha tenido mucha suerte del cariño que le da la gente, que el público la conozca y la reconozca por sus propios méritos y porque les gusta lo que ella hace, a ver qué le depara el destino, poco a poco irá haciendo más cosas, yo creo que su mundo es esta onda de la artisteada, pero sin dejar de divertirse. Yo agradezco profundamente que la gente l quiera, la conozca y la siga”, comentó la cantante. Sobre lo que le está pasando con el cariño del público, Lucero Mijares puntualizó: “El ser hija de Lucero y Mijares pues no es normal, ¿no?, no es fácil, también. Pero nunca me imaginé que fuera a cantar”, explicó la cumpleañera.