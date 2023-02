Geraldine Bazán ante las especulaciones: 'Nada de lo que yo pueda decir o hacer tiene que ver con nadie más en la vida'

En diversas ocasiones, Geraldine Bazán ha tomado la palabra para hablar de la situación por la que atravesó cuando su relación sentimental con Gabriel Soto llegó a su fin. Concluyente, también afirma que se trata de un asunto superado, por lo que nada de lo que haga o diga en el presente, tiene relación con ese capítulo de su vida, el cual prefiere mantener bajo estricta reserva. De esa manera se ha expresado la actriz al ser cuestionada por una publicación que hizo en redes sociales en días pasados, en la que aparecen sus hijas cantando el popular tema de Shakira y Bizarrap, mismo que causó revuelo por lo que la colombiana ventiló sobre su pasado romance con Gerard Piqué, quien ahora sale con Clara Chía.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Amable como suele ser, Geraldine no pudo evitar las preguntas de los reporteros que asistieron a una rueda de prensa con motivo de la inauguración de un teatro en la Ciudad de México, espacio en el que algunos quisieron saber si la publicación en redes de esa parte cantada del tema de Shakira podría haberse tratado de una indirecta a su ex. “Creo que ya pasó mucho tiempo y es ridículo que crean que todo lo que pueda decir o hacer tenga que ver con alguien que ya no tiene nada que ver conmigo…”, dijo durante la conversación, declaraciones que fueron retomadas por la periodista de espectáculos Berenice Ortiz para su canal en YouTube. De esta manera, la intérprete puso punto final a las especulaciones, dejando claro que se encuentra en otro momento.

La protagonista de telenovelas como Corona de Lágrimas o Por Amar Sin Ley ahondó en detalles y destacó la relevancia e interés mediático que ha tenido el tema de Shakira, una canción que incluso asegura se ha vuelto muy popular entre los niños y jóvenes. “Ese es un tema que es un boom mundial. No solo a mi hija, que es la chiquita, todas sus amigas de la escuela, todas, se saben la coreografía y la canción mucho más que cualquiera de nosotros…”, explicó sonriente en el encuentro con los medios, echando por tierra cualquier versión de una supuesta indirecta a Soto. “Creo que es un boom mundial y nada, se los puedo asegurar, nada de lo que yo pueda decir o hacer tiene nada que ver con nadie más en la vida”, explicó.

VER GALERÍA

¿Qué piensa Geraldine del divorcio?

Luego de la publicación del tema interpretado por Shakira, algunos famosos reaccionaron y expresaron su postura. Geraldine fue una de las celebridades que habló al respecto y se mostró solidaria con la colombiana, a quien asegura admira no solo por su talento, sino también por su faceta como mamá. “Definitivamente pues siempre una separación es difícil, es dolorosa cuando hay niños, es complicado. Pero siempre lo he dicho; hay una vida después de un divorcio, después de una separación, pero se necesita tiempo…”, dijo en entrevista a principios de noviembre de 2022 para el programa televisivo De Primera Mano.

Por supuesto, una ruptura sentimental, asegura, no se vive de igual manera siendo figura pública, punto en el que Geraldine se siente identificada con Shakira, según explicó en esa conversación en la que trató de ser muy reservada y empática con todas las mujeres en general. “Yo también lo viví, lo está viviendo ahorita Shakira y lo han vivido muchas mujeres alrededor del mundo que se dediquen a los medios. Claro que es difícil. Es una mujer que siempre he admirado y que es un ejemplo de mucho; es una mujer talentosa, es trabajadora, es una buena mamá. Definitivamente, nos pasa lo mismo que a cualquier mujer, ama de casa, doctora o veterinaria, pero estar en el ojo público es complicado…”, declaró.

VER GALERÍA