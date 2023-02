¿Qué es lo último que han dicho Maxine Woodside y Ana María Alvarado?

Ayer por la tarde, el nombre de Ana María Alvarado se convirtió en tendencia en Twitter, después de que compartió en su canal de Youtube un video en el que daba a conocer que tras 32 años laborando en el programa Todo para la mujer, Maxine Woodside la había despedido. Horas más tarde, la llamada Reina de la radio emitió un comunicado de prensa y un video en redes en el que aseguraba que su colaboradora no había sido despedida y que su espacio en esta emisión continúa. Como era de esperarse, este miércoles, ambas utilizaron diferentes medios para dar su versión y contar lo que había sucedido ayer durante una charla que sostuvieron al finalizar el programa en la que, supuestamente, ocurrió el despido.

Durante la sección de Pájaros en el alambre, del matutino Sale el Sol, donde también trabaja Ana María, la periodista contó qué fue lo que ocurrió: “Ayer tuvimos una conversación terminando el programa, mi idea era conciliar”, contó la periodista de espectáculos quien reconoció que su relación con Maxine se fracturó luego de que ella le compartiera a sus suscriptores los cambios que hubo en el programa: “Ella se empezó a molestar y dijo que gracias a ese anuncio la han atacado en redes y la conversación empezó a subir de tono porque ella evidentemente está muy molesta. La conversación terminó con la frase: ‘Qué triste que este sea el final, esto terminó aquí’. Al buen entendedor pocas palabras, ahí está lo que me dijo, no tendría por qué mentir, ella me despidió el día de ayer 31 de enero a las 1:30 de la tarde”, relató.

Sobre el video que publicó Maxine en sus redes sociales donde niega haber despedido a Alvarado, la periodista dijo: “Esta es una respuesta en la que ya está asesorada. Ya acudió a una asesoría con un abogado, porque también se quiere hacer a un lado de las obligaciones legales que corresponden. Se lo dije a ella personalmente: ‘Yo te solicito que me digas con quién me dirijo para ver lo de mi liquidación’ y ella todavía me contestó: ‘Estoy de acuerdo con que busques tu liquidación, velo con algún ejecutivo de Radio Fórmula’”. La cosa quedó muy clara, no sé si se le olvidó lo que me dijo, pero de que me despidió, me despidió”, puntualizó Ana María Alvarado quien finalizó con la frase: ‘Cierro ese ciclo, agradecida por los años’.

La versión de Maxine Woodside

Tal como lo prometió ayer en su video, esta tarde, Maxine Woodside compartió con su audiencia su versión de la historia: “Yo les voy a contar lo que realmente pasó, soy incapaz de mentirles, porque no tiene caso”. La reina de la radio reconoció que sí sostuvieron una conversación en la que Alvarado le externó su incomodidad ante los nuevos cambios en el programa: “Le dije: ‘¿Qué quieres qué hagamos?, ¿por qué no vienes otro día?’. Nunca la corrí, cómo la voy a correr”, contó la comunicadora quien detalló que Ana María no mantiene ninguna relación laboral con ella: “En primer lugar, no tengo la autoridad para correrla, porque Anita no es mi empleada. Ella y yo, somos empleadas de Grupo Fórmula, conmigo no tiene ningún tipo de contrato”, aclaró Maxine.

Sobre la versión que dio Ana María, Maxine explicó: “Nunca subimos de tono la conversación, lo que ella dice es mentira”. La titular de Todo para la mujer atribuyó el comportamiento de Alvarado a una razón: “Lo que pasa con Anita es que ella vio que desde el pleito con Gustavo Adolfo que le funcionó muy bien en sus redes y lo puede monetizar. Todos estos chismes a ella le funcionan y los monetiza, porque está contando cosas imprecisas, cosas que no pasaron”. Para finalizar, Maxine reconoció: “A mí se me hace un poco mal que Anita esté contando mentiras para poder monetizar más. Lo que está contando es mentira, yo no la corrí, ella tiene su lugar los martes”, concluyó Woodside.