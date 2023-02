Aislinn Derbez, a corazón abierto: 'Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo'

Siguiendo la línea de sinceridad con la que ha manejado su podcast, La magia del caos, Aislinn Derbez abrió su corazón durante el nuevo episodio titulado Miedo al embarazo en el que tuvo como invitada a la influencer Mariana Rodríguez con quien habló de un tema que ambas consideran un tabú: las pérdidas. Después de escuchar el testimonio de la esposa del Gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien tuvo que enfrentar este duro proceso de manera muy pública, Aislinn se abrió de capa y por primera ocasión reveló que ella también experimentó esta dolorosa situación.

Agradecida con su invitada por traer este tema a la conversación, Aislinn contó: “Muchas mujeres hemos pasado por una pérdida, me incluyo, y no lo decimos, creo que es la primera vez que lo digo en este podcast”, confesó la mayor de los hijos de Eugenio Derbez. La actriz continuó revelando que, en su caso, le ocurrió durante los primeros meses de gestación: “A muchísimas nos pasa que perdemos bebés en las primeras etapas del embarazo o en etapas más avanzadas o cuando ya nacen y de verdad es de los temas que más tabúes son y que menos se hablan, me encanta que lo estés abriendo porque es muy doloroso”, reconoció.

A pesar de que la pérdida ocurrió en las primeras semanas, Aislinn admitió que fue una situación complicada de enfrentar: “A mí que me pasó antes de los tres meses, a pesar de que fue en esa etapa tan temprana, se siente muy feo, duele mucho y como que dices: ‘Algo está mal con mi cuerpo, ¿qué me está pasando?, ¿ya no voy a poder ser mamá?’”, explicó la actriz. Aislinn compartió que ella tuvo esta experiencia después de su debut como mamá: “Son momentos muy importantes como mujer en tu vida, a mí me pasó después de que tuve a mi hija Kai, no pasó mucho tiempo después de que la tuve, me pasó esta situación y fue doloroso”, recordó la actriz.

Aislinn narró qué fue lo más complicado de enfrentar tras una pérdida: “Te haces una ilusión, aunque sea por poquito tiempo, pero tu vida cambia por completo en esos momentos y de repente se disuelve todo, se difumina y es como: ya, no sucedió”, detalló. Debido a que su invitada se convertirá en mamá por primera ocasión en unas semanas, Aislinn quiso compartirle algunos tips para cuando le toque experimentar la maternidad: “Los hijos vienen a apretar unos botones que no te esperas, creo que hay varias reglas de que todo lo que juzgaste, que criticaste de otros niños y de otras mamás, te va terminar pasando a ti”, comentó la protagonista de A la mala.

La maternidad, la etapa más increíble

A punto de celebrar el cumpleaños número 4 de su hija Kailani, Aislinn le contó a Mariana que, a pesar de lo retadora que es en ocasiones la maternidad, también es el estado más pleno que ha conocido: “Es maravilloso, es de las etapas más increíbles, yo creo que lo más complicado es la parte social del cómo ser, del qué dirán, del me tengo que ver como la mejor mamá”. La actriz resaltó el especial vínculo que se crea entre la mamá y el bebé: “Lo más bonito es la relación que tienes tú con tu hijo que es demasiado íntima, que nadie conoce, ni va a conocer y que nadie va a entender allá afuera, por más que quieras explicarlo y exponerlo, porque allá fuera siempre vas a ser criticada”, finalizó.