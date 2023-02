'Desde que llegaste a mi vida, me están sucediendo todos mis sueños', Michelle Renaud a Matías Novoa

Michelle Renaud y Matías Novoa se encuentran disfrutando su amor al máximo. Y aunque en un principio procuraron ser discretos, desde que confirmaron su relación, la pareja se ha encargado de compartir con sus fans los detalles más especiales de su romance. Tal y como ha sucedido en los últimos días en los que Michelle y Matías se han dejado ver de lo más enamorados desde los Países Bajos, un destino al que han viajado como parte de la promoción de la película Corazonada, de la que es protagonista la actriz, la cual se ha exhibido en el Festival Internacional de Cine de Róterdam. Además, aprovechando su estancia en este país, la pareja de actores ha aprovechado para visitar algunos de los lugares más emblemáticos de este lugar, desde donde se han dejado ver de lo más enamorados y felices. Algo de lo que ha hablado Michelle en sus redes sociales, donde se ha mostrado sumamente agradecida por tener a Matías a su lado en esta importante etapa de su vida, y poder cumplir junto a él sus sueños.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló la intérprete a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una linda fotografía en la que se le puede ver junto a su guapo novio, posando desde el lugar en el que se llevó a cabo la proyección de la película de Michelle. Al pie de la imagen, la intérprete escribió un romántico mensaje para su pareja, en el que se dijo agradecida de tener la oportunidad de compartir todo lo bueno que está sucediendo en su carrera con Matías. “¡Te amo! Amo que, desde que llegaste a mi vida, me están sucediendo todos mis sueños. Mi primera película contigo, mi primer estreno de cine a tu lado, mi primer festival (de cine) juntos, primera película en Róterdam”, expresó la intérprete emocionada.

En su mensaje, Michelle se mostró conmovida a la hora de hablar del gran equipo que ha formado al lado de Matías, con quien ha comenzado a construir una familia al lado de sus respectivos hijos y sin perder de vista la posibilidad de volver a convertirse en padres nuevamente, esta vez juntos, según han revelado en entrevistas anteriores. “Pero mejor que todo, nuestra familia que siempre soñé. Eres mi amuleto del amor y de la suerte”, finalizó la intérprete emocionada.

VER GALERÍA

¿Habrá boda próximamente?

Sin duda alguna, la relación de Matías Novoa y Michelle Renaud ha evolucionado a pasos agigantados. Tanto así, que el intérprete considera que su vida ha quedado unida a la de su novia desde el primer momento y sin necesidad de pasar por el altar. Sin embargo, Matías y Michelle no están cerrados a la posibilidad de celebrar su unión con una fiesta en la que se dejen rodear por sus seres queridos. “Por supuesto, no estoy cerrado. Yo ya estoy casado pero si tenemos que celebrarlo con nuestra gente más querida, en algún momento será…”, dijo sonriente a las cámaras de Televisa Espectáculos. De esta manera, el intérprete deja claro el gran cariño que lo une a Renaud, un romance que fue destapado el otoño de 2022 a través de las páginas de ¡HOLA!

Hace unas semanas, Michelle y Matías festejaron por todo lo alto seis meses de amor, un tiempo en el que la pareja ha logrado conocerse cada día más, felices de tener mucho en común, no solo en lo que refiere a su profesión, pues en lo personal ambos tienen deseos de formar una familia. La intérprete se sintió tan conmovida que dedicó un mensaje a su galán, con quien recientemente viajó a Chile. “Seis meses pololeando. Me siento muy contenta de compartir con mi amor @matlechat que me llena la vida de color, de risas, amor y buenas aventuras. Te amo pololo. Deseo tengamos la madurez y amor de crecer estar relación día a día hasta envejecer juntos. PD. Me encantan tus canas”, finalizó la actriz, que de inmediato recibió la respuesta de su novio: “Mi polola, eternos tú y yo”.

VER GALERÍA