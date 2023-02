¡Sorpresa! Adal Ramones presume el baby bump de 22 semanas de embarazo de su esposa Karla

Semana tras semana, Adal Ramones y Karla de la Mora celebran estar cada vez más cerca del día en que podrán dar la bienvenida a su bebé. Aunque la pareja desconoce el sexo del nuevo integrante de la familia, disfrutan plenos la dulce espera, al mismo tiempo en que con ilusión ven crecer a su primer hijo en común, el pequeño Cristobal, que está a punto de cumplir cuatro años el próximo abril. Pero la emoción es tan grande en el corazón del conductor de televisión que ahora presumió con orgullo el ‘baby bump’ de su guapa esposa, quien posó para la cámara feliz, haciendo evidente lo mucho que ha crecido su vientre. Este, sin duda, es uno de los momentos de gran estabilidad para el también actor, quien ha hablado de cómo asume esta etapa en la que ha recibido todo el respaldo y las felicitaciones de sus seres queridos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fiel a compartir con sus seguidores lo instantes más especiales de su entorno personal, Adal reveló la foto en la que Karla pudo ser la gran protagonista. Ella aparece de pie, luciendo un atuendo casual de blusa rayada, denim color verde y jeans, mientras con sus manos rodea su pancita, la cual ha crecido a lo largo de estos días. La escena conmovió tanto al también productor televisivo que no dudó en mostrarla a los usuarios de redes sociales, con quienes ha construido una estrecha comunidad. Por supuesto, acompañó la misma con un emotivo mensaje de felicidad. “Mi bella esposa, @kadelamora, con 22 semanas. Yo imaginando a mi hijo @cristobalrdlm en su reacción con él o la nueva inquilina de la casa”, escribió.

¿Cuándo nacerá el bebé?

Sin ahondar en más detalles, Adal celebró de esta manera el hecho de ser cómplice de Karla ante la ilusión de ver crecer a su familia, sobre todo después de que él admitiera que dar un hermanito a su hijo Cristobal era prioridad para ambos. En su mensaje, el ex conductor del programa televisivo Otro Rollo también anticipó la fecha en la que nuevamente abrazará la paternidad, llevando así la cuenta regresiva para el gran momento que marcará el inicio de un nuevo capítulo en su vida como papá. “Finales de mayo cae para adueñarse de mi vida y de mi tiempo”, dijo de manera simpática en su texto, el cual publicó como muestra del enorme amor que tiene por su familia.

VER GALERÍA

Recordemos que fue a mediados de diciembre de 2022 cuando Ramones destapó la noticia del nuevo embarazo de su esposa, emocionado por los acontecimientos que harán de su 2023 un año inolvidable. “Ya lo puedo confirmar, voy a ser papá otra vez. Había salido una nota, sí, de repente, pero yo creo que alguien nos vio ir a la clínica pero no había nada todavía, hasta ahorita te lo puedo decir…”, comentó en aquella ocasión al programa televisivo Venga la Alegría, espacio en el que dio la exclusiva tras varios días en que surgieron algunos rumores en torno al tema.

Ser papá a los 61 años

En otra ocasión, Adal se refirió a los comentarios que lanzaron algunas personas, quienes sugirieron que debido a su edad de 61 años, él ya se encontraba en una etapa distinta. Al respecto, el presentador afirmó sentirse pleno y preparado para dar la bienvenida a su bebé, como en su momento lo hizo tras el nacimiento de Cristóbal. “No la dudé y dije: ‘Sí’. No me importa la edad que tenga, soy una persona muy vital, espero seguir con mucha salud y ganas y me quité el egoísmo de (decir): ‘¿A mi edad?’”.

VER GALERÍA