El mensaje de Daniel Arenas para Televisa tras su reciente ingreso a las filas de Telemundo

El año no pudo arrancar de mejor manera para Daniel Arenas, quien tras haber disfrutado de un año lleno de satisfacciones a nivel personal y de tomarse un receso de su vida profesional frente a las cámaras, se encuentra de regreso en la pantalla chica, pero de una manera muy diferente, ahora en su faceta de presentador del programa Hoy Día, de la cadena hispana Telemundo y en el que comparte créditos con Adamari López y Andrea Meza, haciendo una pausa en su exitosa carrera de actor, la cual desarrolló principalmente en Televisa. Es por eso que al iniciar esta nueva etapa de su trayectoria, el guapo colombiano no ha querido dejar pasar la oportunidad de mandar un mensaje de agradecimiento a la empresa que lo lanzó a la fama como protagonista de telenovelas y en la que trabajó por más de 10 años.

Fue durante un live que realizó en su perfil de Instagram, que el actor agradeció a Televisa por todas las oportunidades que la empresa le brindó a lo largo de los últimos años, mostrándose agradecido por todo lo que vivió formando parte de su talento. “Quiero que este espacio se preste para agradecer de verdad de todo corazón por casi 13 años de trabajo, de oportunidades, de crecimiento, de experiencias, de amistades, de retos, de muchísimas cosas bonitas en Televisa, en Univision, que hoy en día es TelevisaUnivision. Quiero agradecer con todo mi corazón por abrirme las puertas de mi oficio internacionalmente. Creo que es algo que nunca olvidaré y es algo que llevaré por siempre en mi corazón, en mi mente y en mi vida. De pronto no existe una persona en particular para agradecer sino son muchas las que estuvieron ahí en cada paso del camino, cada persona que tomó una decisión para que yo estuviera en cabeza de uno de sus proyectos importantes", expresó el intérprete.

Daniel se encargó de dejar en claro que durante el tiempo que trabajó con Televisa todo fue muy positivo, por lo que ahora que se encuentra en otra televisora explorando una nueva faceta profesional, no puede más que agradecer por todo lo que esta empresa le ha brindado. “Siempre lo repetiré, TelevisaUnivision va a ser mi casa y me siento muy honrado de haber estado en estas empresas por tanto tiempo y siempre haber estado en posiciones tan importantes como protagonizando sus novelas y al frente de proyectos tan importantes, entonces los llevo en mi alma y mi corazón por siempre”, agregó Arenas.

Finalmente, Daniel se dijo afortunado por todas las experiencias que se lleva del tiempo que trabajó para Televisa, las cuales hoy lo tienen al frente de un importante matutino. “No me resta más que dar las gracias porque es una empresa maravillosa que siempre me dio la oportunidad de crecer, la oportunidad de evolucionar, la oportunidad de hacer cosas lindísimas, de forjar una carrera internacionalmente que hoy en día me abre las puertas para muchas cosas”, expresó.

¿Qué ha dicho Daniel sobre su nueva faceta?

Para Daniel Arenas, pertenecer a Hoy Día no es más que la realización de un sueño que llevaba imaginando desde hace algunos años, por lo que verlo hecho realidad lo tiene muy ilusionado, tal y como lo comentó durante su primer día en el matutino, en el no pudo evitar mostrarse emocionado ante esta nueva oportunidad en su carrera. “Yo estoy feliz con esta nueva experiencia, el nuevo horario, el nuevo todo y yo creo que lo voy a disfrutar muchísimo. Conté los días y los meses, fue un proceso largo, pues mi parte migratoria y todo el tema que teníamos que resolver pero mira, mi Dios es muy grande y finalmente es un sueño que se está haciendo realidad, que lo estoy materializando…”.

