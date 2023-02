Jorge Salinas se confiesa más enamorado que nunca de Elizabeth Álvarez

A sólo un par de días de haber estrenado la telenovela Perdona nuestros pecados, una historia que estelariza al lado de Érika Buenfil, Jorge Salinas concedió una entrevista muy personal a la cadena Univisión, en la que habló del gran amor que le tiene a su esposa, Elizabeth Álvarez, con quien, en octubre pasado, cumplió 11 años de matrimonio, una fecha que celebraron con un romántico viaje a Nueva York. Después de que hace unos días el actor negó tener una relación extramarital, luego de que su nombre se vio involucrado en una polémica con su nutrióloga, reconoció que está acostumbrado a lidiar con este tipo de información falsa; sin embargo, admitió que sí es muy cuidadoso de que este tipo de señalamientos nos afecten a su familia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En ese sentido, Jorge confesó estar acostumbrado a este tipo de difamaciones, pero dejó claro que nunca permitirá que su familia se vea involucrada en rumores: “En mi caso, no me importa qué me dirán, sí me importa el daño que se le pueda provocar a mi familia, en función de lo que tú dices, eso sí me preocupa y eso no está bien”, explicó el actor. Jorge aprovechó esta conversación para confesar que, a más de una década de matrimonio con Elizabeth, él sigue sintiendo lo mismo que experimentó cuando la conoció: “Esa emoción de las mariposas en el estómago, porque sí pasa, las veces que lo siento cuando veo a mi esposa”, comentó Salinas.

VER GALERÍA

El actor explicó como ahora que comparte sus días con el amor de su vida, entiende que nunca estuvo enamorado: “Dices: ‘¡Wow! Cuántos errores he cometido creyendo que estaba en el lugar correcto’ y eso es por la falta de inteligencia emocional”, puntualizó el actor. Sobre este tema, hace unos días, cuando Jorge se reunión con la prensa para la presentación de su nueva telenovela, uso los micrófonos para reiterar su amor por la mamá de sus hijos Máxima y León: “Soy una persona que ama profundamente a su esposa Elizabeth, ama profundamente a su familia y que lamenta todo este tema mediático. Quiero que quede muy claro, yo no he tenido, ni tengo, una relación fuera de mi matrimonio, no la tengo y nunca la he tenido”, aclaró el actor.

La herencia que le dejará a sus hijos

Además de confesarse enamorado de Elizabeth, como el primer día, Jorge también reveló a las cámaras de Univisión, cuál es la herencia más valiosa que le dejará a sus hijos, un tesoro que para él es invaluable: “La única herencia que hay para los hijos debe ser la educación, nada más, el plan de vida como pareja y el plan de vida individual es uno, el plan de vida de familia es proveer educación, eduquemos a nuestros hijos con amor, con respeto, para que ellos se sientan arropados y protegidos y después no vayan a buscar a alguien que los violente, sea mujer o sea hombre, que no acepten menos de lo que tienen en casa”, explicó Jorge.

VER GALERÍA

En cuanto a cómo están educando a sus hijos, Jorge y Elizabeth hablaron en una entrevista conjunta, que realizaron a finales del año pasado, en la que el actor compartió que todo parte de la unión que tiene como pareja: “Respeto nada más, respetar a la familia, a la mujer, respetar al hombre y mucha comunicación, eso es lo único que te va a llevar por buen camino”. En ese sentido, Elizabeth dejó ver que comparte el mismo punto de vista que su esposo: “Yo siempre voy a estar a favor de la familia, la familia siempre nos une. Con amor (educa a sus hijos), con respeto, con lo que ven en casa, acuérdate que se educan con el ejemplo, así que ahí vamos aprendiendo, yo quiero que mis hijos vean eso en mí, que soy una mujer que trabaja, que está contenta siendo mamá y viviendo un matrimonio, porque ese es mi sueño”, comentó la actriz a las cámaras del programa De Primera Mano.