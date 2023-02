La reacción de Gisele Bündchen ante el retiro de Tom Brady

Lo que se anticipaba sucedió esta mañana, cuando Tom Brady anunció oficialmente su retiro -por segunda ocasión, la primera solo unas semanas antes de que decidiera a jugar esta última temporada-. A través de un conmovedor mensaje, el jugador de americano tomó la palabra y dejó claro que aunque la decisión le pesa, no se arrepiente de absolutamente nada de lo que hizo. Como él mismo explicó, ya había tenido una emotiva despedida a través de un sentido comunicado el año pasado, por lo que esta vez decidió hacer las cosas de forma significativamente más sencilla, grabándose en un video que compartió a través de sus redes, solamente para agradecer a su familia, amigos, compañeros y contrincantes. Mientras se esperaba una ola de reacciones, hubo una que llamó especialmente la atención, la de su exesposa y madre de sus hijos menores, Gisele Bündchen.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA

Y después del divorcio, ¿qué ha pasado con Tom Brady y Gisele Bündchen?

Tom Brady y Gisele Bündchen repartirán su fortuna de acuerdo a un contrato prenupcial: así quedaría su patrimonio

Fue hace algunos meses que se dio a conocer la separación definitiva de Tom Brady y Gisele Bündchen, ante la cual mucho se especuló que el regreso a las canchas del jugador había sido determinante para que se tomara la decisión. Durante muchos años, se habló del descontento de la modelo con la entrega que su marido tenía a su carrera deportiva, además de su constante preocupación por las lesiones que se dan en el campo de juego. Con este en mente, ha sorprendido que entre los mensajes de respuesta a la publicación del video de Brady estuviera el de la brasileña. “Deseándote solo cosas maravillosas en este nuevo capítulo de tu vida”, escribió Gisele junto a un emoji de dos manos unidas, que regularmente se interpreta como plegaria.

Este mensaje dista mucho del que Gisele escribía en el primer anuncio de retiro de Brady, cuando todavía se encontraban casados. En aquel entonces, publicó en su cuenta de Instagram: “Qué camino Tom Brady! ¡Tantos recuerdos! Cuando te conocí hace más de 15 años no sabía nada de futbol. ¡Pero animarte y verte hacer lo que más te gusta me hizo aprender sobre este maravilloso juego hasta el punto de creer seriamente que sabía más que los árbitros! Siempre tuvimos una lista de reproducción especial de campeones para cada viaje de camino al juego. Como familia, siempre pedimos por ti, celebramos y te apoyamos en cada partido, celebramos cada victoria y sufrimos cada derrota. Estoy muy orgullosa de ti y de todo lo que has tenido que superar física y emocionalmente a lo largo de los años. Estoy asombrada por tu dedicación y por todo lo que has logrado. Amas lo que haces y dejas un legado que es un hermoso ejemplo para las generaciones futuras”.

VER GALERÍA

La pareja que se casó en el 2009 finalizó su divorcio en octubre del año pasado, solamente unos días después de anunciar su separación, en lo que se ha considerado uno de los procedimientos de ruptura más rápidos que se han visto. Aunque en ningún momento, ni Tom ni Gisele hicieron referencia al motivo de su separación, mucho se dijo que el regreso de Brady a las canchas, solamente unas semanas después de haber anunciado su retiro, había sido su punto de quiebre. Alrededor de esas fechas, Gisele comentaba en entrevistas que estaba lista para retomar su carrera y que era su turno de enfocarse en sus metas profesionales. Esto simplemente echaba leña al fuego en las especulaciones que apuntaban la molestia de Gisele al tiempo que el jugador dedicaba a su carrera profesional y a la preocupación que tenía en torno a las lesiones típicas de este deporte.

Del idilio al divorcio, así fue la historia de Tom Brady y Gisele Bündchen

El primer intento de retiro

El año pasado, en medio de gran expectativa, Brady decidió emitir un comunicado en el que anunciaba su retiro del futbol americano, en él apuntaba a que quería pasar más tiempo con sus tres hijos y su esposa, algo que le había sido imposible por su exitosa carrera en el deporte. El mensaje provocaría todo tipo de reacciones, pero nadie esperaba que solamente dos meses después, decidiría retractarse. En aquel entonces, escribía: “Estos últimos dos meses me he dado cuenta de que mi lugar sigue siendo en el campo y no en las gradas. Llegará el momento. Pero no es ahora. Amo a mis compañeros de equipo y amo a mi familia que me apoya. Ellos lo hacen todo posible. Regresaré para mi temporada 23 en Tampa”.

VER GALERÍA