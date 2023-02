Mauricio Ochmann responde a las críticas tras lanzarse como cantante

Un hombre de muchas facetas, así se concibe Mauricio Ochmann, quien no solo limita sus anhelos creativos a la actuación, pues ahora tomó la decisión de incursionar como cantante al grabar y estrenar un EP, el cual lleva por título Origen; una declaratoria de amor a través de canciones en las que se sincera sobre aspectos personales. Emocionado por esta etapa, también asume con madurez las críticas que ha recibido, consciente de que mucho de lo ocurrido es parte de la naturaleza de ser figura pública. Pero más allá de las reacciones, el intérprete se siente afortunado por contar con el apoyo incondicional de sus hijas, Kailani y Lorenza, quienes tan pronto pudieron escuchar las canciones de su papá se declararon fanáticas de él, tanto así que su primogénita se ha sentido inspirada.

Cercano como siempre a compartir con la prensa aspectos de su entorno personal y profesional, Mauricio reveló cómo asume este instante tras hacer realidad su sueño en la música, un proyecto al que le imprimió toda su dedicación desde el primer momento. “Muy contento, compartiendo este EP, Origen, que lo hice con muchísimo gusto, cariño, desde el fondo de mi corazón, y pues es nada más así una parte como de inspiración y como que para compartirlo con la gente…”, dijo para las cámaras del programa televisivo Hoy. En ese espacio, también habló de lo imprescindible que es para él tomar acción sobre los sueños que busca cumplir, como ocurrió en este caso. “Uno se tiene que aventurar, se tiene que aventar y hacer lo que te gusta, lo que vas sintiendo. Entonces ahí está para que lo disfruten…”.

¿Cómo asume las críticas?

Como suele suceder, la exposición mediática trae consigo una oleada de opiniones en relación con los movimientos de cualquier figura pública. Consciente de ello, Mauricio Ochmann sigue adelante, sin que esos comentarios interfieran en sus planes profesionales. De hecho, se refirió a las reacciones que surgieron a raíz del lanzamiento de su EP, algo que lo tiene completamente despreocupado. “Toda la vida he recibido buenas, malas, regulares. Entonces ya estoy como curtido y la verdad es que yo me quedo con lo bonito y con lo que le toca a la gente…”, explicó el actor de cine, teatro y televisión al matutino de Televisa, de paso por el aeropuerto de la Ciudad de México.

La sorpresa de sus hijas al escucharlo cantar

No hay nada más especial para Mauricio que recibir constantes felicitaciones y muestras de afecto de quienes a su lado han sido testigos de la consolidación de sus sueños. Sus hijas, Kalani, a quien procreó durante su relación con Aislinn Derbez, y Lorenza, a la que tuvo en el pasado junto a su exesposa, María José del Valle, han sido las más felices al ver a su padre disfrutar de este momento, algo que él mismo comparte con total orgullo, recordando de manera fiel la reacción de sus hijas, quienes estás fascinadas con las canciones del EP. “Les fascina, están muy contentos. Kailani me pide que se las ponga todos los días, Lorenza está fascinada. Me dijo: ‘Ay papá, yo también me quiero aventurar. Está padre, son cosas que uno hace con mucho amor y ahí están…”, dijo.

Mauricio además se refirió al contenido de este material musical, en el que desveló una parte de su intimidad enteramente motivado por la experiencia amorosa. No solo las diferentes facetas que surgen a partir de este sentimiento se limitan a ser vividas, pues para él transportar estas historias al terreno creativo fue algo fundamental. “Me salió eso de cantarle al amor en diferentes facetas, está Pequeña Mía que es amor de padre. Está Amor, que es un amor que se está buscando y que se anhela…”, explicó.