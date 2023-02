Los hijos de Pamela Anderson, los valientes defensores de la actriz

Pamela Anderson está de estreno al lanzar su propio documental con Netflix, Pamela: A Love Story, así como su libro Love, Pamela, ambos proyectos destinados a apoderarse de su propia historia y ser ella misma quien comparta los recovecos de su camino. La importancia de esto se deja ver en las entrevistas que ha dado en las últimas semanas, en las que ha dejado claro su descontento con la serie de Hulu protagonizada por Lily James y Sebastian Stan, en la que se llevó a la pantalla uno de los capítulos más controvertidos -y en sus propias palabras, dolorosos- de su vida. Es en medio de este descontento que dos voces se han levantado para defender a Pamela a capa y espada, la de sus dos hijos y eternos cómplices, Brandon y Dylan. Los chicos se enfundaron en sus mejores galas para escoltar a su madre sobre la alfombra roja, lo que nadie esperaba es que lo que llamaría la atención de su aparición serían sus palabras cariñosas y protectoras, defendiendo en todo momento a la actriz.

Brandon Thomas Lee, de 26 años, y Dylan Jagger Lee, de 25, recorrieron la alfombra del brazo de su madre y se tomaron el tiempo de dar su punto de vista sobre las cosas que consideran en su contra. Al referirse a la serie protagonizada por Lily James, Dylan fue enfático: “¿Por qué recordar algo de hace 20 años que sabes que lastimó a alguien? La peor parte de su vida y haces una semi comedia de eso, no me hace ningún sentido”, dijo a los reporteros presentes.

Sobre este mismo capítulo Brandon dejó claro que fueron otros los que se hicieron de dinero a través de lo que vivió su madre. “Debió haber hecho millones de dólares si solamente hubiera firmado un pedazo de papel. En lugar de eso, se sentó y no hizo nada y vio cómo su carrera desaparecía en el aire. Estaba más endeudada que nunca en su vida”, explicó el joven de aquellos años en los que comenzó el declive de la carrera de Pamela.

En esa misma línea, Brandon habló con Extra sobre los problemas financieros de su madre derivados de lo poco que ganó en su carrera: “Cuando recuerdo y veo sus negociaciones anteriores y los cheques de regalías, la gente se sorprendería de saber cómo la gente en verdad se aprovechó de ella…una chica joven haciendo un mal negocio en un gran show y ella era la estrella más grande en ese momento. Mucha gente hizo mucho dinero de eso, gente que un día de estos nos va a tener tocando a la puerta…¿cuando ella hace $4,000 dólares al año por Baywatch? Eso es un crimen”.

De forma completamente emotiva, el hijo mayor de Pamela y Tommy Lee describió a su madre al hablar con People, “La he conocido toda mi vida, pero cuando pienso en mi mamá, pienso en alguien increíblemente leída, inteligente, articulada, amable, una persona apasionada, y simplemente pienso que el mundo nunca la ha visto verdaderamente así…(la gente) puede haber notado cómo se ve o su compasión o cosas así, pero al final del día, pienso que la gente no le ha dado suficiente crédito o en verdad le ha dado la oportunidad de retomarse a sí misma antes de que muchas de estas cosas terribles le pasaran a ella. Siempre la he visto como una mujer increíblemente talentosa y poderosa con tanto potencial, y todavía siento que la veo de esta manera”.

Las palabras de Pamela

Al abrir su corazón de forma completamente honesta, Pamela está consciente de la posición vulnerable en la que se ha puesto con estos proyectos. Al ser cuestionada sobre sus hijos en este sentido, la actriz dijo a People, “Pienso que Brandon está un poco conmovido. Dylan estaba conmovido cuando lo vio. Brandon vio mucho de esto. Lo ha estado haciendo por dos años, así que ha sido un proceso largo y como mamá, nunca quieres ser una carga para tus hijos. Pero esto ha sido como un divertido proyecto familiar, pero tiene mucha emoción ligada a él”, dijo sobre el proyecto en el que su primogénito es uno de los productores, por lo que se vio íntimamente ligado al proceso de producción. Con esto en mente, queda claro por qué los chicos han decidido tomar un enfoque de protección al referirse a su madre en estas entrevistas, al conocer de primera mano el recuento de las situaciones que ha enfrentado.

