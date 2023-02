Maxine Woodside envía un contundente mensaje a la opinión pública

Después de que esta mañana, Ana María Alvarado, colaboradora del programa de radio Todo para la mujer realizara un en vivo en el que compartió con sus seguidores que, luego de 32 años de trabajo en dicha emisión, habían prescindido de sus servicios. Ante el revuelo que provocaron dichas declaraciones, esta tarde, Maxine Woodside emitió un comunicado dirigido a la opinión público y medios de comunicación, en el que hizo referencia al estatus laboral de la periodista de espectáculos a quien vemos todas las mañanas en el matutino Sale el Sol.

Ante las primeras reacciones tras las declaraciones de Ana María Alvarado, Maxine difundió un comunicado de prensa en el que se lee: “Por medio del presente me permito comunicarles que en las horas recientes se han publicado una serie de impresiones referentes a un supuesto despido de Ana María Alvarado. Ana María Alvarado continúa teniendo su lugar en la mesa de Todo para la Mujer, los días martes. La esperamos la próxima semana”. Más tarde, Woodside publicó un video con en el que también aborda este tema del que, adelantó, mañana hablará con mayor profundidad durante su espacio en la radio.

En el clip, que rápidamente se viralizó, aparece Maxine explicando qué está ocurriendo con su colaboradora: “¡Hola amigos muy buenas tardes! Fíjense que me acabo de enterar por las redes que Anita Alvarado dijo que yo la corrí del programa, es completamente falso, yo no la corrí, nadie corrió a Anita Alvarado del programa, Anita sigue teniendo su lugar en Todo para la mujer y ahí la esperamos el próximo martes. Mañana más detalles en el programa, les mando un beso, que pasen bonita tarde”, comentó la periodista de espectáculos. Hasta el momento, Ana María Alvarado no ha reaccionado al mensaje de quien ha sido su jefa en el radio durante más de 32 años.

¿Qué dijo Ana María Alvarado?

Esta mañana, a través de su canal de Youtube, Ana María Alvarado publicó un nuevo video que tituló: "Maxine me despidió: hoy es el peor día de mi vida”. En este clip, la periodista relata: “Estoy en absoluto shock. Hoy ha sido un día que va a marcar mi vida, un antes y un después, muy difícil de comunicarlo a ustedes y de platicarlo, yo les he dicho que estaré con ustedes en las buenas y en las malas y que no habrá secretos. Lamento comunicarles que Maxine me despidió”. En este clip, Alvarado asegura que no tiene planeado tomar acción legal, pero sí buscará conciliar su supuesta salida del programa.

Durante este video, Ana María Alvarado no pudo evitar las lágrimas al momento de recordar su trayectoria en este trabajo: “Se acabó mi ciclo en el programa de 32 años ininterrumpidos de estar trabajando todos los días, que no falté más que en vacaciones y honrosas excepciones como enfermedad, pero la verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores, a donde me mandaban, viajes, entrevistas, eventos, siempre lo cumplí al 100 por ciento”, comentó visiblemente la periodista de espectáculos quien, desde finales del 2023 únicamente asiste a Todo para la mujer un día, después de colaborar por más de dos décadas de lunes a viernes.