Ana María Alvarado rompe en llanto al confirmar su salida del programa de Maxine Woodside: ‘Es un día difícil’

A finales del año pasado, la periodista Ana María Alvarado había dado a conocer que, tras varias décadas trabajando de la mano de Maxine Woodside en su programa de radio Todo para la Mujer, su participación se limitaría a un día por semana, una decisión que sin duda la tenía un tanto desconcertada e incluso triste, pues la comunicadora se había convertido en parte importante de este icónico espacio de Radiofórmula. Sin embargo, la tarde de este 31 de enero, Ana María nuevamente ha sorprendido a sus seguidores, al confirmar que su etapa dentro del show radiofónico llegó a su fin este mismo martes, pues según informó, fue la misma Maxine quien prescindió de sus servicios.

Visiblemente abrumada, la también presentadora del programa Sale el Sol realizó un en vivo a través de su canal de Youtube, en el que entre lágrimas confirmó su salida de Todo para la Mujer. “Estoy en absoluto shock. Hoy ha sido un día que va a marcar mi vida, un antes y un después, muy difícil de comunicarlo a ustedes y de platicarlo, yo les he dicho que estaré con ustedes en las buenas y en las malas y que no habrá secretos”, expresó con un semblante desencajado. “Lamento comunicarles que Maxine me despidió”, agregó.

Sorprendida ante la decisión de su compañera de trabajo, con quien formó una relación laboral de más de 32 años, Ana María lamentó su salida de este programa, a pesar de todo lo que ella logró aportar al mismo. “Se acabó mi ciclo en el programa de 32 años ininterrumpidos de estar trabajando todos los días, que no falté más que en vacaciones y honrosas excepciones como enfermedad, pero la verdad siempre fui muy cumplida, profesional, atenta a todas mis labores, a donde me mandaban, viajes, entrevistas, eventos, siempre lo cumplí al 100 por ciento”, señaló.

Alvarado resaltó que, desde que se anunciaron los cambios dentro del programa, entre los cuales se contemplaba que Ana María solo participaría los martes, luego de haber estado presente de lunes a viernes a lo largo de la historia del programa, la relación con Maxine cambió, por lo que para Ana María fue un tanto difícil cerrar este ciclo. “Los últimos cuatro martes fueron muy dolorosos porque Maxine ya nunca fue la misma conmigo, ya su actitud era otra... fueron los peores cuatro martes de mi vida porque cuando se rompe un lazo que ha sido tan fuerte es como una flecha directa al corazón. Era muy evidente que ella estaba incómoda con mi presencia”, expresó durante su live sin entrar en mayores detalles.

Pide que se respeten sus derechos

Ana María Alvarado también habló de cómo fue el momento en el que se le informó que este martes 31 de enero era su último programa y las condiciones que se encargó de dejar en claro durante esta charla. “Me siento muy mal, es un día difícil para mí, ella también siempre me dijo que la silla es prestada, pues hoy me la quitaron y ya cuando te dicen simplemente adiós, entonces dices, es real esto está sucediendo”, comentó con la voz entrecortada. “Lo único que pedí en esta charla donde me despidieron es que se respete mi antigüedad, que se haga una liquidación como debe ser, cumpla con las condiciones necesarias en paz y tranquilos, sentarnos a platicar con quien Maxine me indique en una plática civilizada y como ella siempre me dijo ‘nada es personal’”, añadió.

