'Me faltan horas en el día', Claudia Álvarez sobre su vida de mamá y actriz

La vida de Claudia Álvarez cambió por completo el día en el que le dio la bienvenida a su pequeña Kira, hace poco más de tres años, por lo que la actriz tuvo que encontrar un equilibrio entre su faceta de mamá y la profesional, algo que ha logrado hacer de la mano de Billy Rovzar, con quien ha hecho un gran equipo. Algo que con la llegada de sus mellizos, Clío y Billy, se ha convertido en una tarea dura de cumplir, pues ahora la intérprete tiene que dividirse en tres para poder estar al pendiente de cada uno de sus pequeños, además de cumplir con sus compromisos laborales, sin descuidar ninguna de sus facetas. Algo de lo que habló recientemente en sus redes sociales, en donde admitió que no es nada fácil tener a tres pequeños en casa, mientras ella intenta cumplir con cada uno de sus compromisos, por lo que incluso siente que en ocasiones que 24 horas no son suficientes para sacar adelante sus pendientes.

Así lo reveló durante una dinámica de preguntas y respuestas que organizó con sus fans a través de su perfil de Instagram, en la que contestó todo tipo de cuestionamientos sobre su vida familiar y personal. Fue entonces que la intérprete decidió sincerase y hablar acerca de cómo es su vida ahora que tiene a tres pequeños y cómo es que le ha hecho para cumplir con todos sus compromisos profesionales. “Me parto en mil, me faltan horas en el día y sí he tenido ataques de ansiedad, pero dejando de futurear y viviendo el presente es lo que más me ha ayudado”, comentó la intérprete de lo más sincera.

Claudia además reveló que hasta cierto punto organizarse le ha sido fácil, pues siempre procura ser muy puntual con sus tiempos, así puede aprovechar hasta el último segundo del día para tomarse un descanso, convivir con sus hijos y estudiar sus escenas para el trabajo. “Soy muy organizada con mis tiempos y trato de no poner ya mil cosas en el día, para dar prioridad a lo que es más importante para mí. Ahora con el trabajo tengo poco tiempo libre que le dedico a mis hijos y a estudiar (y a contestar sus preguntas)”, expresó la intérprete entre emojis de risas.

Su nueva faceta en la maternidad

Si bien la tarea de ser mamá no es algo nuevo para Claudia, sí tiene claro que con cada una de sus experiencias los aprendizajes son constantes. De hecho, a través de algunos clips en Instagram, ha compartido cómo logra el equilibrio, ahora convertida en mamá de tres, algo que la tiene enteramente entusiasmada y consciente de todo aquello que debe hacer para mejorar en esta labor. “Quitándome culpas, con Kira me costó muchísimo trabajo. Con Kira me cuestionaba casi casi si quería leer y quería ver la tele o quería hacer algo, era: ‘¿Cómo voy a leer? ¿Cómo voy a hacer esto? No, yo tengo que estar con mi hija todo el tiempo, si no, no soy buena mamá’. Yo sentía eso y no, error…”, confesó.

Así mismo, Claudia compartió poco tiempo después de nacidos sus mellizos, la nueva dinámica en casa con los mellizos, como el hecho de tener que dormirlos separados para que uno no despertara al otro. Gracias a la perfecta organización de Claudia y Billy, la guapa actriz también pudo regresar al trabajo, según dejó saber por aquellos días.

