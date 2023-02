Sergio Mayer Mori: 'Nunca les he pedido nada a mis papás más que su amor'

A sus 24 años, Sergio Mayer Mori hace un recuento de los acontecimientos que han marcado su historia personal. Desde su infancia, pasando por la adolescencia, hasta su llegada a la adultez, el hijo de Bárbara Mori y Sergio Mayer tiene una certeza; ha vivido demasiado rápido y eso le ha permitido madurar y asumir su presente con mayor claridad. Según cuenta, descubrió su talento musical y pasión por los escenarios sin tener influencia de sus padres, a quienes asegura nunca les ha pedido nada más allá de su cariño y compañía, pues ante las decisiones tomadas a lo largo de este tiempo ellos simplemente lo han respaldado moralmente, algo que valora y pone de frente en todo momento.

Como nunca antes, Sergio compartió aspectos de su vida personal poco conocidos en entrevista con Mara Patricia Castañeda, como el hecho de que comenzó a vivir solo siendo muy joven. “Tengo ya casi 10 años viviendo solo, desde los 16. Tengo la suerte de haber nacido donde nací y eso me abrió muchas puertas, eso sí es un hecho y entonces tuve la fortuna de no tener tocar años y años puertas. Pude empezar bastante ágil, bastante rápido…”, dijo durante la charla, en la que además reveló cómo fue que con el tiempo pudo comenzar a trabajar y a disfrutar de los resultados de su esfuerzo. “Yo tenía una vida bastante sencilla antes, a los 16, 17 y 18. No necesitaba mucho, vivía en un lugar muy chiquito, no tenía muchos lujos, no necesitaba nada hasta que después empecé a trabajar un poco más fue que me empezó a gustar un poco más vestirme más bonito, viajar, conocer…”, dijo.

Durante la reveladora plática, Sergio contó cómo fue para sus padres afrontar esa realidad, la de tener un hijo que siendo muy joven había tomado la decisión de independizarse. Por supuesto, reconoció que siempre fue fiel a la regla de valerse por sus propios medios, algo que sin duda ha sido muy importante para él. “No sé para mi mamá cuál haya sido su perspectiva, si haya fuen un poco más difícil, pero para mi papá definitivamente no fue difícil. De hecho, yo creo que él estaba muy feliz de que yo también fuera así (independiente), obviamente siempre me apoyaron con todo, moralmente, pero nunca, -y sé que eres amiga de mi papá y le podrías preguntar-, pero genuinamente nunca les he pedido nada a mis papás más que su amor y su plática y su convivencia. Pero más allá de eso no, y ellos me han apoyado con todo lo que hago, con todas las decisiones que tomo…”, confesó.

La decisión de incursionar en el espectáculo

Tal ha sido la independencia que Sergio Mayer Mori ha construido, que incluso asegura que la decisión de incursionar como actor y cantante no fue tomada a partir de la actividad de sus padres, pues admite que siempre ha sido fiel al seguir sus propias convicciones, algo que Bárbara Mori y Sergio Mayer han respetado. “Ellos son quienes son, pero a mí, si me hubiera gustado la ingeniería, hubiera sido ingeniero. Pero surgió la coincidencia de que soy un fanático apasionado de la música y pues que tiene que ver con el medio, es un poco hermana de la actuación y por eso empecé también a hacer eso... Pero no, la verdad no tiene nada que ver a qué se dediquen ellos con lo que yo quiero hacer…”, dijo a Mara Patricia.

En la charla, el joven intérprete también habló de su infancia y cómo recuerda esos años de los que atesora gratas experiencias. “Obviamente partes lindas, partes malas, pero con mucho cariño recuerdo mi niñez. La verdad la pasé bien, fui y soy una persona feliz…”, dijo el también protagonista de la serie televisiva de Rebelde, que además compartió que ahora se encuentra soltero tras concluir su noviazgo de cinco años con la modelo Raquel Chaves.

