Camila West recuerda el tierno gesto que tuvo con su mamá, Amparín Serrano, cuando se divorció

A unos días de que se cumplan seis meses del sensible fallecimiento de Amparín Serrano, sus hijas Camila y Minnie, son quienes mantienen vivo su recuerdo y a través de redes sociales han estado compartiendo con sus seguidores cómo han estado enfrentando la ausencia de la empresaria con quien guardan recuerdos memorables. En ese sentido, la menor de las hermanas West publicó en sus historias una foto de la carta que le escribió a mamá cuando se divorció de David West. Del baúl de los recuerdos, la también ilustradora, compartió una carta que le escribió a su mamá cuando estaba atravesando por su separación. Aunque era una niña, Camila recordó la empatía que siempre experimentó con su mamá.

Camila utilizó una de sus historias en Instagram para compartir una foto del detalle que tuvo con Amparín: “Cuando se separaron mis papás, le hice esta carta”, escribió para después mostrar lo que decía esta misiva: “Ma. Te quiero mucho, si estás triste por lo de pa’, plis avísame y yo te ayudo”, esta publicación conmovió a los seguidores de Camila quienes la han estado acompañando en el duelo. Hace unos días, la hermana de Minnie, publicó un álbum con varias imágenes junto a su mamá, que acompañó de un texto en el que contó por qué eran tan unidas: “Tu bebé tu backpack, tu hernia hiatal (así me decía mi mamá) éramos demasiado apegadas, yo tenía ansiedad de separación, desde antes de nacer, nada más no quería salir de ella. Ya que salí al mundo hacía todo por llamar su atención de bebé”, publicó.

En este mensaje, Camila recordó los días que no se despegaba de Amparín: “Mi mamá a veces me escondía en su suéter y se iba a sus comidas conmigo adentro. A veces, cuando ella me peinaba, no me podía quitar la liga, hasta que ella llegara. Me daba miedo que se metiera al mar o a la alberca, porque pensaba que se iba a ahogar… siempre tuve miedo que le pasara algo”, reconoció la joven. También recordó que, días antes del accidente de su mamá, ella regresó a nuestro país, después de una temporada en Los Ángeles: “A la semana regresé a México y me quedé a dormir con ella, al día siguiente, a las 3 pm pasa el accidente y tres días después, nos avisan que mi mamá no la libró. He tenido que aprender a vivir sin ella, aunque sé que está viéndome desde otro lado que no imaginamos que existe, pero que puedo asegurar que sí”, se lee en otra parte del mensaje.

Para Camila ha sido muy complicado lidiar con la ausencia de Amparín, debido a que vivían juntas: “Extraño escuchar desde mi cuarto tus 40 clases de japonés, violín, alemán etc… Sé que en dónde estás, estás bien y contenta, nosotros, tu familia y amigas estamos tratando de salir adelante”. Sobre la cercanía con su hija Camila y su nieta, Manola, Amparín habló durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, en 2021: “Nada más vivimos nosotras tres (Camila, Manola y ella), pura hembra”. En aquella ocasión, la creadora de Distroller habló del talento de Camila como ilustradora: “Ella sí vive literal en otro planeta, se me hace que tiene mucho talento, nada más le falta como concentrarse un poco en él, porque yo sí creo, no porque sea mi hija, te lo juro, pero siento que puede explotar mucho su talento”, dijo Amparín en aquella ocasión. En ese sentido, Camila ya ha comenzado a trabajar en la firma que lanzó a la fama a su mamá, pues prometió mantener su legado.

El divorcio más cordial

Durante esta entrevista, Amparín habló de la separación del padre de sus hijas, David West, una época que recuerda como el momento en el que su carrera como empresaria despuntó: “Me divorcio justo cuando estaba empezando Distroller, hubo una necesidad en mí de hacer algo, despegué cuando me divorcie, no sé qué pasó, me sentí sola y como que expulsé, no sé”. En aquella ocasión, Serrado confesó que a pesar de la separación poseía una gran relación con el productor musical: “Excelente (me llevo con él). Está padre tener un exesposo así, yo doy la vida por él”, reconoció al hablar del padre de sus hijas quien, tras su partida, ha sido pieza clave para acompañar a sus hijas a transitar el doloroso duelo.