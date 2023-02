'¡Deseo seas muy feliz siempre!', Andrea Legarreta a Erik Rubín por su cumpleaños 52

Los Rubín-Legarreta están de celebración. Y es que el pasado 30 de enero, el patriarca del famoso clan, Erik Rubín celebró su cumpleaños número 52. Una ocasión de lo más especial en la que se hizo rodear de sus amigos más cercanos y, por supuesto, de su familia, quienes se encargaron de hacer este día el más especial. Algo que quedó en claro con el mensaje que Andrea Legarreta, su esposa, le dedicó a través de redes sociales, en el que además de reiterar el orgullo que siente de poder compartir su vida con él, dejó en claro el gran amor que tiene por el artista.

A través de su perfil de Instagram, Andrea compartió un video en el que mostró algunos vistazos de la increíble fiesta que el cantante tuvo para celebrar su cumpleaños, en el que se dejó consentir por algunos de sus amigos y familiares. Al pie del video, la presentadora de Hoy dedicó unas palabras a su esposo, mostrándose sumamente emocionada al referirse al padre de sus dos hijas. “La felicidad que me da verte rodeado de amor, peloncito amado, ¡rodeado de quienes te amamos! ¡Celebro cada segundo de tu vida! Se me llena el corazón de orgullo de ver hasta dónde has llegado, ¡lleno de éxito y bendiciones!”, expresó conmovida.

La también actriz continuó con sus palabras, ahora describiendo al intérprete de canciones como Cuando Mueres Por Alguien a través de sus virtudes, cerrando su mensaje deseando lo mejor para su esposo en este año que comienza. “Eres un guerrero que jamás se ha dejado vencer… Te he visto levantarte y seguir luchando por tus objetivos ¡sin que nada ni nadie te detenga! Le pido a Dios y a la vida que tengas todas las bendiciones que mereces y ¡todo lo que anhelas! ¡Deseo seas muy feliz siempre! Te amo por siempre y para siempre… ¡más allá de todo! ¡Felices 52! ¡Que sean muchísimos más!”, puntualizó.

La fiesta con la que Erik Rubín celebró su cumpleaños número 52 estuvo llena de detalles y de momentos que sin duda la hicieron inolvidable. Un increíble pastel, una producción de primer nivel, y por supuesto, el amor de Andrea, así como el de sus dos hijas, Mía y Nina Rubín Legarreta, además de algunos amigos famosos como Natalia Téllez y Daniela Magun y María León, entre otros.

Erik agradece las muestras de cariño

Sin duda alguna, Erik Rubín tuvo una celebración de cumpleaños muy especial, pues además de la espectacular fiesta que organizó para este fin, las muestras de afecto de sus fans y de sus amigos y compañeros de trabajo no se hicieron esperar, recibiendo a través de redes sociales los mejores deseos. Algo que el intérprete no dudó en agradecer de forma pública, en donde además de compartir algunas fotografías del festejo, escribió un mensaje en el que se mostró agradecido por todo el cariño recibido durante su cumpleaños y por la oportunidad de celebrar otro cumpleaños rodeado de tanto amor. “Así mi cumpleaños #52. Rodeado de familia y amigos entrañables. Rodeado de amor, salud y abundancia. Gracias Dios, gracias vida. Soy muy afortunado. Gracias también a los que no pudieron estar y me hicieron llegar sus mensajes y muestras de amor”, expresó emocionado.

