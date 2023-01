Geraldine Bazán celebra sus 40 años: 'Me siento en la mejor etapa de mi vida'

Con toda ilusión, Geraldine Bazán celebró su cumpleaños número 40. Cobijada por el amor de sus hijas, Elissa Marie y Alexa Miranda, así como del resto de sus seres queridos y fanáticos, la actriz hizo de este festejo uno de los más especiales, orgullosa de la mujer en la que se ha convertido. Con el corazón en la mano, la intérprete, -quien en días pasados disfrutó de una escapada por Tulum con motivo de esta especial fecha-, se tomó un tiempo para hacer un balance de cómo se encuentra su vida en este momento, en el que todo transita en calma y en plena estabilidad. Por supuesto, reveló cuál es su mayor deseo ante su nueva vuelta al sol, motivada por el presente y todos aquellos planes que tiene en puerta para este año.

Amable como suele ser, Geraldine concedió una entrevista en la que habló de su llegada a los 40 años, una etapa en la que se concibe como a una mujer íntegra en todos los sentidos. Con el ímpetu que siempre ha sido intrínseco a su personalidad es como asume su presente, plenamente consciente de los cambios y giros que implica la existencia misma. “La verdad es que me siento en la mejor etapa de mi vida, soy una mujer madura, soy una mujer con muchos aprendizajes, físicamente me siento en la mejor etapa de mi vida y sé que vendrán otras etapas también distintas y la verdad me siento muy bien, muy sana, muy contenta…”, dijo al asistir a un evento con motivo del final de la telenovela Corona de Lágrimas 2, en declaraciones retomadas por el programa Despierta América.

Con su característica sonrisa, habló de lo que desea en su nueva vuelta al sol, un instante de plenitud en el que tiene la fortuna de estar acompañada de sus hijas. Ante la pregunta de cuál será su mejor regalo este año, dijo: “Estar saludable, que mis hijas están sanas, contentas, creciendo. Eso yo creo que ese es siempre mi mejor regalo…”, comentó feliz, para luego revelar que no planeó ningún festejo en sí, pues el día de su cumpleaños, 30 de enero, cayó en lunes. Sin embargo, no descarta realizar algo cuando eso sea posible, aunque asegura que a lo largo de estos meses ha tenido la oportunidad de celebrar de alguna manera. “Tal vez en esta semana, al final de la semana haré algo. Como que he festejado todo el año, por así decirlo. Entonces, realmente una fiesta, no sé…”.

En su encuentro con los medios de comunicación, Geraldine no escapó de ser cuestionada sobre Alejandro Nones, quien al ser su compañero de reparto en Corona de Lágrimas también estuvo presente en el evento. Las cámaras captaron incluso el momento en el que él le dio un abrazo, por lo que los reporteros le preguntaron al respecto. “Por supuesto, compartir un proyecto así para todos es un gusto, la verdad es poder vernos, esa amistad tan linda que puede seguir, pese a los chismes…”, dijo la intérprete echando nuevamente por tierra los rumores que meses atrás la persiguieron, al relacionarla sentimentalmente con el actor.

¿Cómo se encuentra su corazón?

A raíz del interés mediático que ha generado el tema de sus relaciones sentimentales pasadas, específicamente con su exesposo, Gabriel Soto, Geraldine Bazán ha tratado de ser muy hermética al respecto. Aunque actualmente ha reiterado que se encuentra soltera, también se ha tomado el tiempo para explicar qué es lo que desea encontrar en una futura pareja. “Pues yo creo que una persona que sume, una persona que yo admire, una persona que sea un compañero. Definitivamente pues soy una mujer que ya tiene hijas, independiente, ya me casé ya me divorcié…”, dijo en días pasados a la prensa.

