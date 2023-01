‘¡Estuvo buena la pachanga!’, Marco Antonio Solís sobre la boda de Marc Anthony y Nadia Ferreira

Después de que Nadia Ferreira y Marc Anthony se convirtieran en protagonistas de la boda del año, poco a poco, los detalles del inolvidable enlace, realizado el pasado fin de semana en Miami, van saliendo a la luz. Marco Antonio Solís, uno de los invitados de lujo a este evento, compartió durante una entrevista con Alan Tacher, para el programa Despierta América, algunos pormenores de esta unión en la que él fungió como uno de los padrinos, papel que también desempeñó el exfutbolista, David Beckham. Durante la presentación de la gira El Buki World Tour 2023, proyecto con el que el cantante celebrará 50 años de trayectoria, Marco Antonio confesó que durante la boda de su amigo, Marc se sintió tan nervioso como el novio.

Sincero y mostrando un poco de su divertida personalidad, cuando Alan Tacher le preguntó al Buki, ¿cómo estuvo la boda?, el cantante dijo sin pensar: ‘¡Estuvo buena la panchanga!’, comentó sobre el enlace matrimonial que tuvo lugar en el Pérez Art Museum Miami, sitio al que los novios convocaron a una importante lista de celebridades entre las que destacan Maluma, Luis Fonsi, Daddy Yankee, David y Victoria Beckham, Salma Hayek, entre otros. Aunque Marco Antonio Solís está acostumbrado a participar en grandes eventos, reconoció que la producción de la boda fue de otro nivel: “Yo no estoy acostumbrado a eso, te lo juro que es la primera vez que me pasa eso, hubo código de vestimenta, todo un protocolo, me sentía fuera de mis aguas”, comentó divertido.

Debido a lo imponente que le resultó la boda, El Buki reconoció que fue presa de los nervios, incluso bromeó con otros invitados sobre esta situación: “Eso le decía yo a otras personalidades que estaban ahí, les decía: ‘Oye, parece que el que se va a casar soy yo, estoy peor que en un show antes de cantar’”. Aunque cada detalle del enlace fue una sorpresa para él, el padrino reconoció que fue una noche inolvidable: “Es algo muy diferente, pero estuvo muy bueno”. Orgulloso de apoyar a su amigo, Marco Antonio comentó: “¡Soy el padrino!”. El cantante aprovechó para reiterar el gran cariño que le tiene al cantante: “Quiero mucho a Marc, lo quiero mucho, porque hay una identificación muy bonita que tenemos nosotros dos”, agregó.

El encuentro de Salma Hayek con la familia de El Buki

Además de los detalles que Marco Antonio compartió en esta entrevista, su esposa, Cristy Solís y sus dos hijas, Alison y Marla, utilizaron su cuenta de Instagram para publicar una especial foto, captada en la boda. Se trata del encuentro que tuvieron con Salma Hayek con quien no perdieron la oportunidad de posar. Guapísimas, las cuatro sonrieron para esta imagen que la esposa de El Buki publicó junto al texto: “¡Qué lindo encontrar mujeres que inspiran! Gracias @Salmahayek por tu sencillez y amabilidad. Coincidir con mujeres que vibran igual que tú y que sepan que en equipo somos más fuertes", se lee en el feed de Cristy.

Así como David Beckham acudió a esta fiesta en compañía de su esposa, Victoria y de algunos de sus hijos, Marco Antonio Solís también fue acompañado de su inseparable esposa, Cristy: “Sin ella, yo no sé… Dios sabe en qué momento te pone con quien vas a compartir el resto de tu vida y con ella ya es una unión inseparable, por muchas cosas, pero más que nada en cómo sentimos la vida, cómo la caminamos juntos y se siente que vas muy bien, te sientes que vas muy bien caminando de la mano de Dios”, le contó El Buki a Alan Tacher sobre su esposa.