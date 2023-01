El emotivo mensaje de Glenda Reyna para Eiza González en su cumpleaños 33

El último año ha sido simplemente espectacular para Eiza González, quien además del éxito que ha tenido con películas como Ambulance, se ha embarcado en nuevas producciones, entre las que destacan la película The Ministry Of Ungentlemanly Warfare, la cual dirige Guy Ritchie y que recién comenzó a grabar, además de la serie Extrapolations, en la que comparte créditos con Kit Harington, Tobey Maguire y Marion Cotillard, y que se espera sea estrenada a través de Apple TV el próximo mes de marzo. Es así que la intérprete, que ha logrado consolidarse como una de las estrellas latinas más brillantes del firmamento de Hollywood, llega a los 33 años, con la agenda repleta de proyectos y rodeada del amor de sus seres queridos, quien en este cumpleaños se han encargado de hacerla sentir querida, especialmente su mamá, Glenda Reyna, quien envío a la actriz un lindo mensaje a la distancia.

A través de su perfil de Instagram, Glenda compartió un emotivo mensaje en el que se mostró un tanto nostálgica al evocar aquellas épocas de la infancia de Eiza, así como la primera vez que la tuvo entre sus brazos. “¡Mi hermosa princesdoll! Un día como hoy, llegaste a nuestras vidas, la llenaste de risas y de algarabía, ¡no sé en qué momento creciste! Aún recuerdo el olor de tu pequeño cuerpo, tus manitas y tu sonrisa y la felicidad que causaste en la familia”, expresó Reyna con emoción, recordando cómo fue que Eiza se convirtió en el centro de su vida.

En su mensaje, la también modelo se mostró orgullosa de la mujer en la que se ha convertido Eiza y de todos los logros que ha conquistado a lo largo de su vida, así como de las virtudes de la artista. “Hoy eres una hermosa, elegante y tenaz mujer que ha trabajado con ahínco por sus objetivos, me siento muy orgullosa y plena como madre, tu andar ha sido cauteloso, pero con pasos firmes, tu corazón es compasivo y eso me enorgullece aún más”, continuó.

Finalmente, Glenda Reyna cerró su mensaje deseando lo mejor a su hija y recordando de una forma muy emotiva al padre de la actriz, Carlos González, quien falleció cuando Eiza era una adolescente. “Disfruta la vida, mi amor hermoso, y que el universo te llene de paz, de amor, de mucha salud y sobre todo que sigas tan elocuente como hasta ahora. Te amo con todo mi ser y te abrazo a la distancia, tu hermano y yo aquí en la tierra, y tu padre desde el cielo, que ahí estoy segura que no encuentra lugar de lo orgulloso que se siente de ti. ¡Te amamos con todo nuestro ser cosita hermosa! ¡Feliz cumpleaños, mi amor!”, concluyó.

El éxito a través del trabajo duro

A pesar de que muchas veces la prensa elige resaltar más las notas de su vida personal, en el terreno profesional Eiza se encuentra consolidando su carrera de actriz a casi una década de haber dejado todo en México para comenzar de cero en Hollywood. Este año, la mexicana estrenó uno de sus proyectos más importantes de su trayectoria, la cinta Ambulance, una cinta en la que trabajó bajo la dirección de Michael Bay: “Me siento muy orgullosa, me siento muy contenta con este proyecto, amo lo que llegamos a lograr cuando filmamos y me siento muy contenta con el personaje que me tocó interpretar”, comentó en entrevista para el programa Hoy en septiembre pasado. En aquella charla habló de cómo se siente como mexicana triunfando en Hollywood: “No quería demostrarle a nadie nada, realmente no era para mí y el poder estar logrando y haciendo las cosas que un día imaginé, es un sueño”, agregó.