Eugenia Cauduro cuenta cómo asumió su cambio físico en el pasado: 'Nunca me avergoncé'

En el pasado, Eugenia Cauduro buscó un cambio físico tras un periodo en el que atravesó por una situación compleja a raíz de su separación sentimental. Con el firme deseo de dar un nuevo giro a su situación, continuó entregada a su pasión por los escenarios, orgullosa de que todo en ese sentido fluyera de la mejor manera. Como pocas veces, la intérprete compartió cómo fue que durante ese periodo logró salir avante en su carrera frente a las cámaras, segura de que debía aceptarse y quererse como siempre, una lección que ha seguido al pie de la letra a lo largo de todos estos años.

Sincera, Eugenia confesó cómo asumió el hecho de ser una de las mujeres más bellas del espectáculo en México, situación que asegura nunca la hizo sentir limitada, pues considera que la belleza no es lo único primordial en una persona. “En realidad nunca le he dado tanta importancia (a la imagen). Cuando me han dicho: ‘Es que tienes una cara espectacular… cuando todos los días te miras en el espejo, dices: ‘Es normal’. Sí, nací agraciada, gracias Dios, pero yo veo a otras mujeres y digo: ‘¡Wow, ella es increíble!’… No me hago de menos pero lo que quiero decir es: ‘Nunca ha sido como para mí esta cuestión física lo más importante…”, dijo durante una entrevista para el canal de YouTube titulado La Meno.

En ese espacio, Eugenia también habló de cómo el hecho de vivir de su imagen siendo actriz y modelo no implicó ningún conflicto frente a su cambio físico, pues siempre se dirigió con seguridad cuando tuvo que buscar oportunidades profesionales, siendo la televisión el espacio en el que pudo seguir evolucionando. Debido a ello, reconoce, las puertas nunca se cerraron para ella. “Cuando engordé 33 kilos yo salía a la calle y a Televisa y grabé con la cabeza en alto. Nunca me avergoncé, les dije: ‘Esto es lo que hay hoy, soy la misma con 33 más, con siete tallas más y necesito dos sillas más…”, explicó en otro instante de la charla asumiendo esa circunstancia de forma simpática.

Eugenia además compartió que valorarse de manera positiva siempre fue su estandarte, pues el respeto propio siempre ha sido una de las constantes en su vida. A pregunta expresa sobre si en algún momento se había sentido discriminada, dijo: “Yo creo que te tratan como te ven. Como yo nunca me falté al respeto, nunca me sentí chiquita ni nunca me sentí avergonzada la gente me trató con el mismo respeto y seguí teniendo trabajo. Nunca dejé de tener trabajo…”, dijo en la plática, agradecida por los nuevos personajes que le tocó interpretar en ese momento. “Mi cuerpo tan bello, le estoy tan agradecida, porque con 33 kilos me abrió nuevas puertas y no me las cerró y yo no me las cerré con la actitud…”.

Su actitud ante las críticas

A lo largo de los años, Eugenia Cauduro ha podido asumir con madurez los comentarios y señalamientos hacia su persona, en específico los emitidos en redes sociales y en algunos medios de comunicación amarillistas. “Me burlo mucho, tú sabes el humor negro que tengo, siempre me he burlado. Por eso, me preguntabas, ¿cómo has vivido esta parte? Yo creo que de manera muy cínica porque cuando era modelo salía yo de mi desfile, me ponía mis sandalias, mis jeans rotos, mi blusa de manta, me desmaquillaba y ya me iba, ni me reconocían entre la gente, no era la misma de arriba a la que se estaba yendo… Soy muy normal…”, explicó.

