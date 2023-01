Daniela Nieves abre su corazón y nos habla sobre su nuevo reto como princesa en la serie Vampire Academy

A Daniela Nieves le llegó la oportunidad de convertirse en princesa y no dudó en aceptar el reto. Al menos en la ficción, hizo posible esta faceta al asumir el protagónico de la prometedora serie televisiva Vampire Academy, una adaptación de los libros de la clásica saga juvenil creada por Richelle Mead, y que años atrás también fue llevada al cine. En Hola.com México hemos tenido la oportunidad de conversar con la joven actriz de origen venezolano, quien se enaltece al hablar de Lissa Dragomir, personaje que interpreta en esta producción que rompió con los estereotipos de los vampiros de piel blanca, ojos claros y cabello rubio, apostando por la diversidad y la reinvención de un universo en el que se conjugan el amor, la lealtad y la fuerza de una amistad a prueba de todo. Orgullosa de sus raíces, Nieves abrió su corazón sobre lo mucho que la ha transformado esta experiencia, destacando ante todo el actual rol de los intérpretes latinos en la industria. Vampire Academy es una serie original de LIONSGATE+, y su estreno está programado para el próximo 3 de febrero, sin duda, uno de los lanzamientos más esperados de este año.

Daniela, ¿cómo te sientes ante este nuevo reto en tu carrera profesional?

“Esto ha sido el reto. Estamos en España, con el frío, con estas escenas emocionales, ¡qué no le pasa a Lissa en esta temporada! Pero ha sido increíble, he aprendido demasiado, hasta solamente con observar a los otros actores y a las otras personas que fueron parte de este proyecto; las directoras, los directores, todo. Ha sido una experiencia increíble y he crecido un montón…”.

¿Siendo latina, cómo ha sido para ti interpretar un personaje que por mucho tiempo estuvo encasillado en un estereotipo muy específico?

“Este personaje en sí, como viene de unos libros, estaba hasta más puesto en esta caja de que todo el mundo quería que ella fuera alta, con ojos claros, pelo casi blanco de lo rubia. Julie (Plec) y Marguerite (MacIntyre), que son las showrunners, siempre dijeron que a ellas nunca le interesó que ella fuese rubia ni nada de eso. Lo que ellas querían era encontrar a alguien que entendiera y encapsulara la esencia de quién era Lissa. Poder ser latina, especialmente de esta manera, donde era de un libro que era rubia, se siente súper emocionante y me siento tan orgullosa de representar a los latinos de cualquier manera que pueda, pero en esta historia, específicamente, porque en este género de vampiros o de fantasía no se ve mucho eso de tener latinos. Entonces me siento súper orgullosa y feliz de poder representar”.

¿Cómo lograste otorgar tu toque personal a este papel?

“Cuando a mí me llegó la audición yo no sabía que había unos libros de este personaje. Lo único que yo tenía eran estas dos escenas de una muchacha con su mejor amiga y con un chico del que se estaba enamorando. Lo que yo vi de la descripción del personaje era que ella es alguien que vivía con mucho privilegio, pero que sí era inteligente y que sí tenía un corazón muy grande y que sí tenía como un valor y era bien fuerte a su manera… Yo, como Daniela, me siento así un poco… Me llamaron otra vez y creo que el toque en realidad era ese, no dejar que esta muchacha que vivía con privilegio, que tiene un corazón muy grande, que es bien emocional, no dejar que ella se vuelva como un personaje débil o que te dé tristeza ver a ese personaje. Agregarle esa fuerza, ese deseo de hacer un cambio en esta sociedad fue el toque para hacer a Lissa más interesante”.

Háblanos de la caracterización y la esencia del personaje de Lissa Dragomir

“En esta temporada, si ves la serie del 1 al 10, Lissa pasa por unos momentos súper tristes, súper fuertes y era importante para mí, obviamente cuando estás en un set no tienes mucho tiempo para meterte en la historia. Parte de lo que yo hice fue crear muchas memorias que no estaban escritas. Entonces cuando yo tenía una escena con Rose (Sisi Stringer) en el lago, donde estábamos hablando de mi familia, yo antes de ir a set, y en mi tiempo personal, creé unas historias o unas memorias con mi hermano, con mi papá, con mi mamá, muy bonitas, lo más lindas posibles, para que en el momento, no importa cuantas veces hayan dicho acción y corte, igual me iba a pegar e iba a sentir esta conexión con estos padres que no son reales…”.

De las telenovelas mexicanas a ser princesa latina en la pantalla

De su natal Venezuela, Daniela Nieves emigró a Estados Unidos junto a su familia siendo muy niña. Desde ese entonces, contó con todo el apoyo para emprender sus sueños en la actuación, lo que la llevó a conseguir sus primeros papeles en una industria en la que poco a poco pudo abrirse camino gracias a su talento. Hoy, orgullosa de sus logros y de su prometedora carrera, hace un breve recuento de esos años en que sus sueños comenzaron a materializarse con sus primeras oportunidades en las telenovelas mexicanas, al mismo tiempo en que se sincera sobre aquellas figuras que, como ella, han trabajado con total ahínco para brillar en una industria en la que la comunidad latina gana mayor fuerza.

¿Cuál es tu conexión con México y el mundo de las telenovelas?

“Yo cuando empecé a actuar yo tenía ocho años y era porque yo era parte de una academia de baile y de actuación en donde alguien que trabajaba ahí era parte de Univision… Por ahí empecé a hacer telenovelas que obviamente eran mexicanas y las grababa en Miami. Conocí a muchos mexicanos por ahí y trabajé mucho ese medio y he ido a México como dos veces…”.

¿A qué mujeres de la industria latina admiras y en quiénes te inspiras?

“Penélope Cruz, Salma Hayek, obviamente Selena, que ya no está con nosotros. Pero esas dos actrices, ellas han abierto las puertas para personas como yo. Ahora mismo Jenna Ortega, que es latina también, Isabela Merced, que son de mi edad, que son latinas y que están haciendo unos papeles increíbles. Es súper emocionante y me siento súper orgullosa viéndolas a ellas porque ellas abren las puertas… Es importante imaginarme que hay muchachas latinas, de mi edad o menor que yo, que me están viendo con una luz o de una manera que ellas sienten que también lo pueden hacer. Qué bonito es verme en una pantalla y sentir que soy yo la princesa, la latina es la princesa, no la mejor amiga. No tiene que ser la latina el personaje secundario siempre. Ha habido muchos mensajes, por las redes sociales, de latinas que me han dicho que se sienten súper orgullosas de que yo soy Lissa, porque las estoy representando de alguna manera y eso se siente increíble”.

¿Qué sueños te faltan por cumplir?

“Sigo con este sueño de que quiero entrar al teatro, a un mundo musical. Me encantaría hacer un musical y poder cantar y bailar en la pantalla o en el teatro también. Pero esas dos cosas estoy esperando a que me lleguen”.